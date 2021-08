“Sean éticos”: Chef Herrera y su furioso reclamo a un restaurante que le hizo un cargo de más

En las grabaciones de "MasterChef Celebrity", Herrera aseguró que “Las celebridades se portan bien y, aunque hacen algunas travesuras, el ambiente es cordial y se mantiene el orden” (Foto: Instagram/@chefherrera)

El Chef Herrera causó revuelo en las redes sociales tras compartir su experiencia como comensal en un restaurante, pues sin avisarle le cobraron un molcajete que le llevaron a la mesa para “botanear”. El juez en MasterChef México decidió grabar un video al respecto exhibiendo el abuso hacia el consumidor.

Fue a través de sus cuentas oficiales donde el empresario decidió relatar su molestia ante este hecho. “Oye pues fui a este restaurante, me senté y me llevaron un molcajetito con un quesito, una salsa y unos totopos, ya sabes, una botana. Está bueno, entre lo que veo la carta y a ver qué pido estoy botaneando y en lo que llegan las bebidas, ya sabes”, así comenzó su mensaje Herrera.

Además de ser Chef, Herrera también es escritor (Foto: Instagram/@chefherrera)

Continuó mencionando que al momento de revisar su orden, se percató que uno de los cargos que le habían hecho era ese molcajete que le llevaron sin haberlo pedido. “Pues al final llega la cuenta cabrón y la estoy checando y veo ‘molcajete’ ¡Ah cabrón! Le digo al mesero ‘a ver compadre, ven wey. ¿este molcajete qué pedo o qué?’. ‘Oiga, pues es el molcajete del principio y la chingada’”.

Ante la aclaración, el chef mostró su enojo por no haberle avisado que le iban a cobrar la botana. “A ver hijo de tu pinche madre, yo no te lo pedí wey, yo cuando llegué tú me lo pusiste ahí, ¿sí? No te pases, si el cliente no te lo pide y se lo pones es gratis ¿sí? No mam*s wey, porque te van a decir ¿oye, por qué me lo estás poniendo? Te la estás jugando a que la gente no se dé cuenta y creen que es cortesía de la casa y al final se la dejas caer. Vas y ching*s a tu madre”, agregó el chef Herrera de forma furiosa.

"La Fonda San Francisco" Es el nombre del recinto culinario del Chef Herrera (Foto: Instagram/@chefherrera)

El chef recomendó a los restaurantes no hacer esta práctica, pues el consumo del cliente es suficiente y no se debe estresar de esa manera al comensal. “No hagan eso compadres. Es un restaurante, tú vives de tu cliente, ¿por qué estresarlo de esa manera?”.

Herrera aprovechó para remarcar otra mala práctica del gremio: “Lo que también hacen un chingo son las órdenes de tres cosas wey, de tacos, de tostadas, de tres chingaderas” y aseguró que la mayoría de las mesas eran pares, por lo que se volvía algo complicado la división de la comida. “imagínate en la mesa de dos personas llegan los tres tacos, pues sobró uno, no pues tuyo; peor en la de cuatro, llegó la orden de tres tacos y somos más, pues ya te chingaste, tienes que pedir la otra orden y van a sobrar dos tacos y a ver cómo le haces”.

El Chef ha participado en más de 8 ocasiones como juez en "MasterChef México" (Foto: Instagram/@chefherrera)

Herrera remarcó su posición para argumentar como cliente y como quien ofrece el servicio. “No wey, chingas a tu madre. No sabes cómo me hiperemput* que hagan eso y te lo digo porque yo estoy del lado del restaurantero, de lado del mesero y del cocinero, yo sé que pedo. Entonces si lo quieres justificar como tú quieras, entonces hazlo, pero en realidad es que la pinche mesa, no mames, le atascas comida que no pidió y tal vez no sé dan cuenta si andan ebrios, ven pagan y ya, otros te la pueden hacer de pedo. ‘Ay perdón, pues se la quito’”.

El chef se ha caracterizado por su humor pesado y sus comentarios negativos (Foto: Instagram/@chefherrera)

Finalmente el juez de MasterChef pidió no cometer esos abusos. “Pero ching* tu madre, ya le metiste la verg* al 80 por ciento de la clientela con ese pinch* molcajete o con la botana que tú quieras que le hayas puesto ahí. Ya neta déjense de pendej*das, por favor. Empiecen a ser un poquito más éticos y más conscientes de que el cliente es el que está pagando y ese cabr*n paga tú sueldo y tus ganancias, no lo trates de esa manera. Fíjate, las dos cosas en un mismo restaurante y en un mismo día, no seas mam*n wey”,

SEGUIR LEYENDO: