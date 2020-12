“Todo el balcón espera que te vayas”: la intimidación del chef Herrera a Erubiel en MasterChef México

Sin medir sus broma, el Chef Herrera pidió que los participantes levantaran la mano quienes querían fuera a Erubiel Foto: Infobae México

“Levanten las manos quién quiere que se vaya hoy Erubiel” fue el comentario que hizo el chef Herrera antes de iniciar el reto de eliminación. El humor ácido de Adrián Herrera lo ha caracterizado durante esta temporada, ya que no pierde ninguna oportunidad para burlarse de los participantes de MasterChef México 2020.

La sorpresa de la broma fue cuando el chef José Ramón levantó la mano a favor de que Erubiel salga del programa. En Twitter los usuarios criticaron la reacción del juez Joserra, ya que como un símbolo de autoridad del reality show no debió de aprobar la broma de Herrera.

Juzgaron su poco profesionalismo de chef y juez, incluso le comentaron que si tanto desea que ya no esté ¿por qué no lo expulsó en retos anteriores? Ya que hasta el momento Erubiel suma un total de seis retos de eliminación de los cuales siempre ha salido librado y ha podido continuar en el certamen de cocina, pero sus platillos no han sido de los favoritos de los jueces al momento de calificar las preparaciones de eliminación.

El episodio pasado Erubiel mostró su poco profesionalismo como capitán de cocina en MasterChef y José Ramón lo regañó por la “mala” persona que es, a pesar de crecer como chef, como persona sigue igual. “se le dio el premio por mejorar como chef, pero no como persona”, mencionó.

Cuando el chef Herrera pasó por las estaciones de la cocina para vigilar a los concursantes su preparación del pejelagarto, inició con Erubiel y le dijo “todo el balcón está esperando que te vayas”. Erubiel solo se rio del comentario y respondió “hoy no me voy”. Empezó a explicar su idea de platillo, sin prestar mucha atención Herrera solo le recordó que mantuviera la higiene y no olvidara que todos lo querían fuera del programa.

“Todos me quieren fuera, pero no les voy a dar el gusto, yo también los quiero afuera” fue el comentario que compartió detrás de cámaras el concursante más odiado de la edición de MasterChef México 2020.

Cuando el tiempo para cocinar terminó, todos los participantes tenían un aspecto de preocupados, algunos satisfechos porque lograron emplatar su comida a tiempo y otros no tan convencidos con el resultado del platillo de pejelagarto.

Al momento de calificar los platillo, José Ramón decidió pasar primero a Erubiel. Presentó unas tostadas tituladas como “tostadas presidenciales”. Las criticas del juez fueron basadas en la calidad, ya que no tenía el sabor crujiente deseado y las proporciones que llevó fueron muy pocas para todos los jueces, además le recordó que el emplatado no es solo decorativo, debe tener sentido los elementos incluidos en el plato. También, por último, le criticó el balance de los sabores, ya que no estuvo presente el ingrediente elemental.

“Obviamente me gustaría que ya se vaya Erubiel”, dijo Salime en el detrás de cámaras antes de que los jueces decidieran el eliminado de la noche.

Citlali "la inge" fue la eliminada del programa de esta noche (Foto: Cortesía TV Azteca/MasterChef México)

Otro de los participantes que también estuvo en el reto de eliminación y que robó cámaras fue Osvaldo, ya que le regaló a la conductora del programa, Anette, una fotografía donde ambos compartieron un momento en un rodaje de una telenovela, ambos con aspectos más jóvenes. Nuevamente el chef Herrera se burló del acto y señaló que ahora los participantes van a “estar de barberos” con la conductora estelar de MasterChef.

Nuevamente para sorpresa de todos los televidentes del programa Erubiel se salvó del reto de eliminación. La eliminada de la noche fue Citlali Perza “La inge”. Sin muchos comentarios de la decisión de los jueces agradeció el aprendizaje adquirido. “Ya basta de estereotipos y arriba el poder femenino, por mujeres empoderadas”, fue la frase con la que se despidió de la cocina de MasterChef.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Sin orden, poco liderazgo y discusiones, así fue el desempeño de Erubiel como capitán de MasterChef México

Entre escándalos y traiciones, ellos son los más odiados de MasterChef México 2020

¡Lo pusieron en su lugar! Chef Herrera fue humillado por Fernando Stovell en MasterChef México