Lalo España se grabó caracterizado como “Chespirito” para representarlo en su bioserie: “parece que le gustó”

El actor de Vecinos, Lalo España reveló que le gustaría regresar a la pantalla chica al legendario comediante Roberto Gómez Bolaños “Chespirito” en su serie biográfica.

En entrevista para el programa De primera mano, el actor habló sobre su estado de salud a nueve meses de haberse contagiado de COVID-19 y aprovechó para mencionar que Roberto Gómez Fernández, hijo del comediante, está enterado de su gran interés por encarnar a “Chespirito”.

“Roberto sabe que estoy interesado en el proyecto, le mandé un video que parece que le gustó, hice algunas caracterizaciones y todo”, confesó el actor. Asimismo señaló que, a su parecer, la serie biográfica de Gómez Bolaños está atrasada, debido a que se han proyectado la vida de más de una celebridad de la industria del entretenimiento mexicano, como es el caso de Juan Gabriel, Silvia Pinal, Luis Miguel, Paquita la del Barrio y Joan Sebastian.

El actor señaló que el hijo de Chespirito ya checó un video en donde interpretó a Gómez Bolaños (Foto: Instagram / @laloespanaoficial)

“Creo que el proyecto está atrasadísimo, pero yo estoy muy interesado en hacer casting, que me hagan casting cuando se haga, y pues ojalá”, finalizó.

Durante el mes de junio, en conmemoración del 50 aniversario del estreno de El Chavo del 8, Javier Poza habló con Roberto Gómez Fernández sobre el alcance que tuvo dicho programa a nivel mundial, así como también dio más detalles sobre la serie biográfica del comediante, luego de que se rumorara que sería transmitida por la plataforma de streaming Disney+.

“Hemos estado, en más de dos años, en platicas con diferentes instancias, pero no hay nada que tenga que ver con la retransmisión de la serie original ni con futuras producciones con Disney. No por lo pronto, pero no hay nada en la mesa”, aclaró Gómez Fernández.

Sin embargo afirmó que la dicha serie sí está en desarrollo, pero detalló que se ha atrasado debido a la pandemia sanitaria.

“Es una labor titánica porque además, es un proyecto que mi familia y yo estamos llevando, desarrollando y es complicado porque hay ciertas cosas que queremos contar, que la familia quiere contar, y debemos ser muy cuidadosos que todos los que estén involucrados dominen el caso y dominen los temas”, explicó en torno al desarrollo de la serie.

Roberto Gómez Fernández señaló que la serie biográfica de su padre sigue en desarrollo (Foto: Twitter/FlorindaMezaCH)

Por otro lado, no es la primera vez que España deja ver su gran interés por interpretar a Gómez Bolaños, pues a finales del 2020, mientras fue abordado por la prensa, mencionó que sería un honor protagonizar la bioserie del comediante.

“Para mí seria, olvídate, sería un verdadero honor, aparte físicamente ahí hay algo ¿no? Él era un genio, una ingenuidad en los personajes muy divertida, las historias estaban muy bien construidas y un mecanismo de humor único para que funcionara, ya sabías de memoria qué le iba a decir Doña Florinda, pero te sigues riendo, un fenómeno maravilloso que tiene una sencillez y la sencillez es una cualidad, pues olvídate, a mí me encantaría, si se diera, me sentiría honradísimo, pero échenme ojo”, mencionó el artista.

El Papirrín también ha mencionado que le gustaría participar en el proyecto (Foto: Instagram / @reynaldo_rossano)

Por su parte, el actor Reynaldo Rossano, conocido como “El Papirrín”, también ha mostrado su interés por encarnar al dramaturgo, así lo dijo a finales de julio del año pasado frente a las cámaras de DPM.

“Para mí sería un honor interpretar la vida de don Roberto, obviamente habría que trabajar mucho para que el trabajo saliera impecable, o sea tallerear bien todo y entender bien muchas cosas, porque es un personaje importantísimo en México y en muchas partes del mundo”, comentó Rossano.

