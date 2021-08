“El primero ya salió”: así celebró Cynthia Urías que uno de sus hijos ya no tiene COVID-19

la artista no dudó en presumir el avance que sus seres queridos han tenido durante este difícil proceso (Foto: Instagram/@cynthiaurias)

Tras unos días bastante complicados, en los que Cynthia Urías se ha mantenido cuidando a su familia que se contagió de COVID-19, este martes, la conductora de “Cuéntamelo ya” reveló que finalmente uno de sus hijos está libre de la enfermedad.

Fue a través de sus historias de Instagram, donde la artista no dudó en presumir el avance que sus seres queridos han tenido durante este difícil proceso y agradeció a todos aquellos que se han preocupado por los suyos.

“Ya salió el primero. Gracias por sus oraciones a todos y buena vibra”, dijo la artista.

Así, aún con careta y cubrebocas puede observarse en la imagen a Cynthia sosteniendo con su mano la cara de su hijo que se muestra sonriente y repuesto.

Asimismo, la famosa dio una breve actualización de la situación en la que se encuentra su esposo, pues subió una imagen antigua donde se ve a la pareja besándose y, a esta publicación, Urías añadió un emotivo mensaje.

Cynthia Urías presumió que su familia va mejorando (Foto: IG @cynthiaurias)

“Ya me urge darte un beso @jorgecantu3, cada vez nos falta menos para que venzas al maldito bicho koo ley jajjaa te amo!!”, puntualizó.

Ante esto, Jorge Cantú le respondió rápidamente y le agradeció a Cynthia por el cariño y dedicación que ha puesto durante todos estos días para cuidarlos.

“Te amo taaaanto gracias por cuidar de nosotros ❤️❤️❤️🙏🏻🙏🏻🙏🏻 eres luz, te amo ! @cynthiaurias”, externó.

En este sentido, hace un par de días, Cantú finalmente dio a conocer desde sus redes sociales cómo ha sido su enfrentamiento contra el COVID-19 y ahondó en que era importante mantener las medidas y vacunarse.

“No muchos saben pero fui positivo, el pasado miércoles para ser exactos, yo ya estoy vacunado contra el COVID pero salí positivo y no la he pasado muy bien [...] quiero pasar este video para hacer conciencia de que por favor si tienen la oportunidad, vacúnense, porque creo que eso me salvó de pasar a peor”, destacó.

Cynthia Urías dijo extrañar a su esposo (Foto: IG @cynthiaurias)

Ahondó en que actualmente se encontraba bien, pero que existieron tres días en “donde no veía la luz al final del túnel”. Añadió que no era nada agradable y aclaró que sus hijos ya llevan varios días en mejor estado de salud.

Los mensajes de apoyo a la familia no se han detenido en ningún momento y desde Tania del Rincón, Andrea Legarreta, Tatiana, hasta Marisol González no han dejado de mostrar su apoyo incondicional.

“Ay amigo animo y si que bueno que lo compartas para que todos sepan q la vacuna salva vidas ! Bendiciones”, escribió Tatiana al mensaje que emitió Jorge.

Cabe recordar que el camino para Cynthia no ha sido nada sencillo desde que reveló a través de un video en TikTok que sus dos hijos más pequeños, Jorge y Leonardo, dieron positivo a la prueba de COVID-19.

Tras la noticia, tanto Jorge como la conductora tuvieron una plática en donde acordaron que ella sería la encargada de cuidar a los niños durante todo el proceso, sin embargo, días posteriores Cynthia reveló que su esposo tampoco se encontraba en las mejores condiciones de salud. Por buena fortuna, conforme han pasado los días, el panorama para la familia ha pintado cada vez más esperanzador.

