“Mi esposo mañana estará mejor”: Cynthia Urías habló sobre los difíciles momentos que atraviesa su familia con COVID-19

Tras el reciente anuncio que dio Cynthia Urías sobre que sus hijos pequeños estaban contagiados de COVID-19, la conductora reveló que han sido momentos bastantes complicados y que todos en su casa se encuentran pasando por momentos sumamente difíciles.

Fue a través de su cuenta de Instagram donde mostró una imagen en la que se puede apreciar una foto enmarcada de ella con su esposo y al fondo un cuadro en la pared que dice “Good Vibes (buenas vibras)”.

“Sólo eso!! Buenas vibras, buena energía, buenos deseos, a pesar de que hoy fue un día complicado, inquietante, lleno de incertidumbre pero tmb de agradecimiento por lo bueno que hay en el”, comenzó a escribir Cynthia.

Asimismo ahondó en que las jornadas le han resultado bastante turbulentos y que han representado para ella un reto en cuanto a sus emociones.

Cynthia Urias mandó mensaje por sus redes (Foto: Captura de pantalla/IG @cynthiaurias)

“Claro que me canso y me pongo triste, también se vale que no?? Gracias, gracias, gracias a todos lo que han estado pendientes, los niños van muy bien”, explicó.

Sin embargo, dio a notar que su pareja sentimental no había tenido un buen momento, pero se mostró bastante esperanzada en que la situación mejorará pronto para todos ellos.

“Mi esposo se que mañana estará mejor, esta enfermedad es muy incierta no sabes como te va a pegar ni por donde va a llegar, cuídense mucho, cuiden a los suyos y otra vez gracias”, concluyó la famosa.

Ante este mensaje varios internautas no tardaron en reaccionar, entre ellos Marisol González, Andrea Legarreta, Lorena Herrera, Río Roma, Memo del Bosque y Mariana Echeverría.

“Así es Preciosa!! Mañana será mejor y así, hasta que sanen al 100%!! Te amo! Mucho amor para todos!!”, dijo Legarreta, mientras que Lorena Herrera se mostró sorprendida por la situación en la que se encontraba la familia de Urías.

La conductora juega con sus niños en casa (Foto: Instagram/@cynthiaurias)

“Apenas me entero que están malitos todos! Les mando mi cariño en el mis Deseos que salgan muy rápido de esto! Manténganse positivos todo el tiempo, esa es la lección”.

Cabe recordar que apenas hace unos días, Cynthia compartió desde sus redes sociales que sus hijos se sumaron a la tercera ola de contagios por la COVID-19 que está afectando más a jóvenes y niños, pues los dos dieron positivo. La conductora decidió ser ella quien se aislará junto a sus hijos hasta que termine su etapa de contagio.

La presentadora de Cuéntamelo Ya! reveló a través de un video en TikTok que sus dos hijos más pequeños, Jorge y Leonardo, dieron positivo a la prueba de COVID-19. Según relató, habían pasado algunos días desde que comenzaron a sentirse mal, así que decidieron que se sometieran a la prueba.

Desde que supieron del contagio, inmediatamente se aislaron. Entre ella y su esposo, el beisbolista Jorge Cantú, decidieron que ella sería quien estaría a cargo de su cuidado mientras lograban recuperarse.

Mis niños resultaron positivos a COVID. Inmediatamente mandaron a que los aislara completamente. Tomamos la decisión de que yo me quedara con ellos. He tratado de hacer los días divertidos para que no se sientan tristes. No ha sido nada fácil, especialmente para ellos, pero los cuidaría siempre bajo cualquier riesgo, los amo, vamos a estar bien

En las imágenes muestra cómo ella los acompaña, incluso utilizando pijamas temáticos, juega con ellos o simplemente los acompaña, siempre portando un traje especial, cubrebocas y careta si están dentro de una habitación.

