“¿Cómo se llamaban tus otros novios?”: Odalys Ramírez recibió incómodas preguntas de su hija

Gia es su hija de cinco años (Foto: IG @odalysrp)

Gia, la pequeña hija de cinco años de Odalys Ramírez y Patricio Borguetti, bombardeó a su madre con suspicaces preguntas que podrían poner a cualquier adulto en un incómodo aprieto, sin embargo, eso no detuvo a la niña de curiosear respecto a las antiguas parejas de su progenitora y una que otra cosa más.

Fue desde la cuenta de Instagram de la conductora, donde contó la divertida y peculiar anécdota, al denotar con gestos de sorpresa lo inesperada que le resultó la situación.

“Nos estábamos bañando y me dice (Gia): ’¿mamá, tú tuviste a otros novios a parte de mi papá?’ y yo naturalmente le digo que sí. (Gia): ‘¿y cómo se llamaban?’”, comenzó a narrar Odalys y expresó que al momento de escuchar eso sólo pudo responder que no recordaba los nombres.

Pero esa afirmación no fue suficiente para la pequeña, por lo que arremetió con un: “¿Y mi papá sabía que tuviste otros novios?” a lo que Ramírez respondió que sí, pero sin darle tregua, la niña contestó: “¿Y cómo se siente al respecto”.

La conductora se incomodó con las preguntas (Foto: IG @odalysrp)

Totalmente desarmada, Odalys Ramírez sólo se rio y añadió que más allá de lo “chusca” que podría parecer la situación, tanto para ella como para su pareja era importante siempre hablar lo más transparente posible con sus hijos.

“Siempre tratamos de hablarle con la verdad a nuestros hijos, a veces hay verdades incómodas. A veces hay cosas que uno bloquea y no quisiera recordar, pero si es importante hablarles con honestidad. Siento que a veces menospreciamos su conocimiento, su capacidad de entendimiento y verdad es que a mí desde muy chiquita siempre me educaron explicándome las cosas”, sentenció.

Asimismo, ahondó en que se tiene que trabajar con los niños para que ellos puedan a lo largo de la vida saber como digerir cierta información.

Por su parte, Pato Borguetti no se quedó callado y desde sus historias de Instagram mostró una serie de respuestas a Odalys, donde se le veía contento y hasta realizó algunas bromas al respecto.

En este sentido, en el fragmento donde la madre de sus hijos dice que tuvo otros novios, Borguetti respondió: ”¿Queeeeé? No, no sabía”. Y posteriormente compartió una canción que la letra dice: “quiero vivir en un mundo donde no estén tus exes”.

Odalys y Pato Borguetti vencieron el covid en 2020 (Foto: IG @odalysrp)

Cabe recordar que esta familia vivió momentos muy tensos en 2020, pues se contagiaron de COVID-19.

Sin embargo, tras el difícil tiempo de cuarentena y recuperación, la pareja se mantuvo unida a sus seres queridos.

Ambos presentadores acataron la orden de permanecer separados de sus pequeños hijos en un esfuerzo por priorizar la salud de la familia. Estuvieron en contacto con ellos a través de vidrios y videollamadas; incluso, en su confinamiento, celebraron el cumpleaños de su hija Gía sin acercársele físicamente.

“Hoy es un día particularmente complicado de la cuarentena porque hoy mi hija Gia cumple cuatro años y obviamente no he podido festejarla como yo quisiera, no he podido abrazarla, besarla. He tomado todas las precauciones de higiene para poder estar en contacto con ella, obviamente de lejos y a través de un vidrio, pero que no sienta que su mamá no está”, declaró Odalys en aquel momento.

