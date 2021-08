Demián Bichir habría iniciado romance con una bailarina italiana

El actor Demián Bichir como Walter Simmons, durante una escena de la película "Godzilla vs. Kong" (Foto: EFE/Warner Bros)

Hace aproximadamente una semana, Demián Bichir subió una historia temporal a su cuenta de Instagram donde se dejó ver abrazado por una bailarina italiana llamada Victoria Aletta, quien es 35 años menor.

Aunque la publicación fue eliminada por el actor después de pocos minutos, algunos medios como Ventaneando lograron sacar una captura de pantalla. De acuerdo con la imagen recuperada, Victoria y Demián habrían pasado una tarde romántica.

No obstante esta no es la única pista de un posible romance, ya que por su parte, la italiana colocó una publicación temporal en la que escribió “Con la mejor compañía”, la cuál acompañó con una foto donde estaba tomando un capuchino. En la espuma de dicha bebida estaba “impresa” la fotografía con el rostro de Bichir, acción que para algunos fans dejó en claro que estaban juntos.

El vespertino de Azteca recuperó la fotografía (Foto: Ventaneando)

El encuentro habría tenido lugar en el centro histórico de la Ciudad de México, pues algunas horas después Victoria Aletta colocó algunas fotografías en la plancha del Zócalo Capitalino, con la Catedral de fondo, en dicha publicación Demián Bichir dejó el siguiente mensaje: “La Ciudad de México nunca se vio tan bonita”

Por su parte, Victoria de 23 años escribió un “Te quiero” en respuesta al comentario del actor. La joven se dedica al ballet clásico y nació en Nápoles, Italia, fue la primera bailarina del Ballet de Barcelona.

Ella es Victoria, la bailarina italiana con quién estaría involucrado románticamente (Foto: Instagram/@victoria_aletta)

El posible nuevo romance entre Victoria y Damián destacó porque hace dos años, el actor de diversas películas enviudó tras la muerte de Stefanie Sherk en 2019. De acuerdo con el reporte de Oficina Forense del Condado de Los Ángeles, la actriz canadiense se suicidó en una piscina.

En su momento el actor mexicano Demián Bichir confirmó la información revelada por el forense de Estados Unidos en relación al suicidio de su esposa, la actriz Stefanie Sherk, a quien señaló como víctima de depresión.

“Es con valentía, dignidad y amor, por nuestra amada Stefanie que confirmamos dicha información. “, escribió en la segunda versión del comunicado que publicó en su cuenta Instagram.

Demián Bichir y Stefanie Sherk (Foto: Instagram/@demianbichiroficial)

En cuanto a su vida profesional, en marzo de este año Demián Bichir hizo junto con Eiza González una familia en Godzilla vs. Kong. Le dieron vida a los adinerados Simmons, un par de empresarios que buscan desarrollar una versión mecánica que pueda equipararse a Godzilla e incluso superarlo.

Para los actores mexicanos, participar en esta cinta con seres fantásticos tan emblemáticos del cine ha sido un sueño hecho realidad, pues sus personajes — padre e hija — se construyeron fuera de los estereotipos con personalidades que pudieron desarrollar.

“Empezando porque no son latinos, no se especifica que sean latinos”, dijo Bichir a The Associated Press en una entrevista por videollamada. “Lo importante es que dos actores mexicanos puedan hacer ese tipo de personajes, porque a veces los estereotipos y los encasillamientos son demasiado claros en esta industria”.

Una escena de la película Déjame entrar de 2010 (Foto: Twitter@Marxvelita)

“El hecho de que Eiza y yo seamos parte de esta franquicia tan poderosa habla muy bien de mucha gente, nos sólo de ella y de mí”, agregó el actor nominado a un Oscar. “Habla muy bien de todos los artistas que hay en Latinoamérica, que estamos listos y somos capaces de librar cualquier reto”.

Por otra parte Bichir formará parte del elenco y producirá el remake de la película de 2010 Déjame entrar (Let the right one in).

Esta versión llegará en formato de serie de televisión y está basada en la novela sueca Déjame Entrar (Låt den rätte komma in en su idioma original). La historia del libro de John Ajvide Lindqvist, esta nueva producción será la tercer adaptación luego de dos películas que tuvo en 2008 y en 2010.

SEGUIR LEYENDO: