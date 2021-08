Nieto de Cantinflas agradeció a Julio César Chávez por ayudar a sus hermanos a superar sus adicciones

Mario Moreno del Moral se mostró agradecido con Julio César Chávez por la ayuda que le brindó a sus hermanos con sus adicciones (Fotos: Facebook/@mariomdm3 // Cuartoscuro)

Mario Moreno del Moral, nieto de “Cantinflas” habló acerca de sus hermanos, los problemas de adicciones que sufren y la forma en que Julio César Chávez los ayudó a salir adelante, por lo que ahora no tiene más que palabras de agradecimiento hacia el boxeador

Hace unos años salió a la luz que dos de los nietos de Mario Moreno, “Cantinflas”, eran víctimas de sus adicciones a sustancias nocivas, desde entonces han acudido con especialistas que los ayudaron a salir adelante y, desde 2019, Del Moral aseguró que sus dos hermanos se encuentran mucho mejor y había comenzado a recuperar su vida habitual.

Este proceso no hubiera sido posible sin la ayuda de Julio César Chávez, pues ambos jóvenes acudieron a su clínica de rehabilitación desde 2017 y han progresado exitosamente, según compartió Mario Moreno y su mamá, Abril del Moral.

Gabriel Moreno actualmente ya salió de rehabilitación, pero se desconoce cómo ha continuado fuera de la clínica de Julio César Chávez (Foto: Twitter/@Jcchavez115)

“La ayuda que ha dado Julio César a mis hermanos ha sido increíble, yo no lo conozco en persona, he hablado con él en alguna ocasión por teléfono y se me hace una persona que tiene un corazón gigante y que ha ayudado a mucha gente y yo lo aprecio mucho”, confesó Mario en entrevista con De Primera Mano.

El actor aseguró que sus dos hermanos, Marisa y Gabriel, actualmente se encuentran fuera de peligro y sus condiciones son buenas, aunque prefiere no hablar a fondo de la salud de sus hermanos y sobre sus planes a futuro, pues quisiera que ellos mismos hablen sobre su vida privada.

“La verdad ahí se tocan otros puntos, las cosas que quiera hablar Gabriel, él está en toda su libertad de hacerlo, yo no tengo por qué decir cómo se siente o cómo está. Yo habló con él, está bien”, aseguró Mario.

Y es que en 2017 trascendió que Gabriel estaba en situación de calle, pero en búsqueda de mejorar sus condiciones de vida. Según narró en una entrevista el años pasado para el canal de YouTube ¿No pasa nada?, sus adicciones comenzaron por la marihuana, hasta que fue conociendo más sustancias, como los psicotrópicos y cocaína, lo que provocó que comenzara a robar para poder seguir comprando diferentes drogas. Su adicción lo habría llevado también a prostituirse.

Gabriel Moreno llevaba varios años intentado recuperarse de su problema con adicciones y con Julio César Chávez lo logró (Foto: Instagram/@jcchavez115)

En repetidas ocasiones habría estado internado, en búsqueda de su rehabilitación, pero no logrando salir adelante, el ciclo continuó hasta que su ex madrastra, Abril del Moral, la primera esposa de Mario Moreno Ivanova, lo internó en la clínica de Julio César Chávez.

Aunque Marisa no se encontrara en las mismas condiciones de su hermano Gabriel, Abril le pidió también ser internada en rehabilitación para que ambos lograran salir adelante juntos.

Hace dos años Mario Moreno del Moral compartió que mientras su hermana ya había salido de la clínica del boxeador, vivía sola y trabajaba, habiendo obtenido una recuperación exitosa, Gabriel continuaba en rehabilitación, pero también con notables mejorías.

Marisa, tras siete meses internada, salió de rehabilitación (Foto: Captura de pantalla/Ventaneando)

Pese a las buenas noticias, hace algunos meses Julio César Chávez aseguró que Gabriel ya estaba fuera de la clínica, pero no había asistido a las juntas que permiten analizar su progreso y acompañarlo en su reinserción en sociedad.

“Ya salieron de la clínica, pero no han ido a sus juntas, entonces si el ‘Cantinflitas’ por ahí recae, que no diga por qué recayó, porque no ha ido a sus juntas, no hemos hablado últimamente”, dijo el boxeador. Hoy, Mario Moreno del Moral asegura que la salud de su hermano está en buenas condiciones.

Otros famosos, como el hijo de Pedro Infante Junior y Rafael Amaya, también han llegado a la clínica de rehabilitación de Julio César y han obtenido buenos resultados según su constancia.

