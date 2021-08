“Perdí completamente la vista”: Julio preciado reveló los motivos que lo llevaron al hospital

Julio Preciado ha pasado dos veces por el quirófano en los últimos 60 días (IG: juliopreciado_)

El cantante de banda sinaloense Julio Preciado reveló los motivos que lo llevaron de urgencia a un hospital en Guadalajara para ser operado debido a un problema en un ojo derivado de la explosión de un vaso sanguíneo.

Durante una entrevista otorgada en el programa Ventaneando, el ex integrante de El Recodo señaló que su intervención fue un completo éxito, pues sólo fue ambulatoria, por lo que pudo salir del nosocomio momentos más tarde.

Asimismo, detalló el motivo del derrame que inició por un coágulo formado en su ojo derecho, mismo que le hizo perder la vista por completo de manera momentánea, situación que lo alertó y decidió acudir al hospital.

“La altura de Guadalajara y un coraje que hice con uno de mis músicos hizo que eso me provocara un coágulo en mi ojo derecho, y perdí completamente la vista, veía muy borroso, nada más la pura silueta es lo que podía ver’', dijo.

El cantante tuvo que pasar varios días con un parche en el ojo para evitar mayores daños tras la cirugía (IG: juliopreciado)

En cuanto se percató de esta situación, y ya que no presentaba ningún síntoma físico, decidió llamar a su oculista para describir lo que había pasado.

‘’Hablé con mi oculista de Guadalajara, que fue el que me operó en Mazatlán y me quitó mis cataratas. Yo me tomé fotos y parecía que no tenía nada, pero no veía nada en el ojo derecho, el doctor me dijo que fuera’', recordó.

La cirugía fue programada para el jueves 12 de agosto a las 18:00, y en cuanto terminó el proceso quirúrgico, el especialista le pidió quedarse en el hospital para observar las posibles reacciones.

“’Me operó el ojo ayer a las seis de la tarde, y me dijo: ‘Quédate, mañana a ver cómo reaccionas’, y ahorita en la mañana fui, me quité el parche, me checó el ojo y me dijo: ‘Estás muy bien, sólo te voy a dejar un día más con el parche para mañana sábado ya quitártelo, y ya te voy a dejar las pastillas y las gotas, pero no va a pasar de ahí, en tres días vas a estar bien’’', detalló Preciado.

Al finalizar la entrevista, el cantante le envió un cálido mensaje a sus seguidores y les pidió no preocuparse más por su estado de salud, pues estará recuperado en poco tiempo y podrá continuar con sus conciertos programados en Cancún y Estados Unidos.

“Para que la gente no se mortifique, no voy a cancelar nada, fue algo ambulatorio’', sentenció.

Tras una operación de manga gástrica, Julio Preciado ha bajado 23 kilos (Foto: Cuartoscuro)

Yuliana Preciado, hija de Julio, fue la primera en otorgar información respecto al estado de salud de su padre. Fue durante una corta entrevista en el programa De Primera Mano cuando aseguró que estaba fuera de peligro.

“Está muy bien, con la baja de peso, con los análisis que se ha hecho del riñón, todo está muy bien y nada más la complicación que se nos atravesó”, dijo.

En menos de dos meses, es la segunda ocasión en la que Julio Preciado visita el quirófano. Pues fue el pasado mes de junio cuando informó que se sometería a la manga gástrica para lograr bajar de peso.

“Esta decisión no es por vanidad, sino por salud, para darme un descanso a mí mismo, a mi cuerpo y a mi familia. Con esto comienzo una nueva etapa, una saludable y así van a bajar mis niveles de glucosa, la hipertensión que padezco estará más controlada, entre otras cosas”, comentó el sinaloense, al tiempo que recordó vivir con obesidad desde los 4 años.

Ahora, 50 años más tarde, decidió revertir esta situación, que ya le afectaba las piernas. Hasta el momento ha bajado 23 kilos y mencionó que su calidad de vida mejoró tras tomar esta decisión.

SEGUIR LEYENDO