Quiénes heredarían la fortuna de Vicente Fernández

Vicente Fernández preparó su testamento desde que sus problemas de salud comenzaron (Foto: EFE/ Francisco Guasco/Archivo)

Uno de los cantautores que más ha trascendido generaciones es el intérprete Vicente Fernández. De acuerdo con el sitio web Celebrity Net Worth, portal que da a conocer información sobre el patrimonio neto de las personalidades con base en estimaciones de información pública o con datos de primera mano de los famosos o sus representantes, Vicente Fernández posee una millonaria fortuna de 25 millones de dólares.

Dicha cantidad tiene un equivalente a 499 millones 982 mil 500 pesos mexicanos, sin contar las ganancias del cantante obtenidas a través de regalías y patrocinios. Desde hace tiempo se sabe que este popular cantante ya tiene testificada su herencia, esto lo realizó cuando sus problemas de salud comenzaron, como una forma de quitarle preocupaciones a su familia.

Su principal prioridad en ese entonces fue no dejar desamparada a su esposa ante un posible fallecimiento, explicó también que dejará gran parte de su inmensa fortuna a sus hijos y nietos.

Alex Fernández es nieto de Vicente Fernández (Foto: Instagram/@alexfernandez.g)

De parte de su hijo Vicente Fernández Jr, los nietos de Chente son: Ramón, Sissi, Fernanda y Vicente Fernández IV. Por parte de su otro hijo, es decir, Alejandro Fernández, también conocido como El Potrillo, sus nietos son América, Alex, Valentina, Emiliano y Camila Fernández, quien ya le dio su primera bisnieta al intérprete de Por tu maldito amor. (Cayetana).

“Soy un hombre precavido. Todo lo que tengo es de mis hijos y de mis nietos, y dejé una partecita para mi mujer y para mí, para que yo no tenga que pedirles cuando me falte. Si mi mujer se va primero, con ese dinero yo no voy a tener que pedirle nada a nadie. Soy un hombre que piensa ahorita y en el futuro”, dijo en una ocasión.

No obstante, se desconoce que porcentaje dejará para Maria del Refugio Abarca Villaseñor, su esposa y que tanto de su fortuna le corresponderá a sus hijos con todo y su extensa descendencia.

Vicente Fernández Jr. y Mariana Gonzáles Padilla, su pareja (Foto: Instagram/@marianagp01)

A pesar de esta planificación para cuando llegue el fin de su vida, la revista TVNotas publicó en 2019 que Vicente Fernández habría sacado de su testamento a Alejandro Fernández, pues sus excesos y actitudes no lo habrían tenido muy contento.

Hacia el 2021, no es pública la información respecto a si mantuvo firme esta decisión. Su riqueza fue construida a partir de una larga trayectoria artística que inició en 1965, cuando audicionó en la XEW-AM y un año después firmó su primer contrato con Sony Music, donde grabó sus primeros éxitos como Perdóname, Cantina del barrio y Tu camino y el mío.

El Charro de Huentitán comenzó a trabajar en Televisa, en donde interpretó en vivo el éxito musical Volver, Volver, canción que lo catapultó a la fama internacional. En 1991 fue considerado como “El Sinatra de las Rancheras” por el diario estadounidense The Houston Chronicle.

Alejandro Fernández tiene dos hijos que se dedican a la música, es decir Camila y Alex (Fotos: Instagram @alexoficial/@camifdzoficial/@_vicentefdez/@alexfernandez.g)

Algunos medios de circulación nacional han considerado Vicente Fernández como el cuarto “gallo” entre los cantantes de México, sólo por detrás de los intérpretes Jorge Negrete, Pedro Infante y Javier Solís, quien falleció a los 35 años en 1966.

La millonaria posición que se ha ganado “Chente” ha sido gracias a su participación en una gran cantidad de películas, conciertos, así como un catálogo con más de 50 discos. Además, el intérprete de música ranchera y regional mexicana ha ganado dos premios Grammy, distinción otorgada por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación en Estados Unidos.

Tras el accidente del pasado 6 de agosto, se sabe lo siguiente respecto a su estado de salud:

Poco a poco, 'Chente' fue ganando fama local hasta que logró firmar con una disquera muy conocida. (Foto: @_vicentefdez/ Instagram)

“Continúa despierto. Con analgesia y sedación mínima, aún dependiente de ventilación mecánica. Al momento sin infección pulmonar. Su estado cardiovascular es estable, aun con debilidad en sus extremidades y muy ligera movilización espontánea al esfuerzo”, escribió la familia Fernández en un comunicado de Instagram.

El cantante de regional mexicano se accidentó en su habitación mientras caminaba, pues resbaló y esto le provocó una lesión cervical al caer en el suelo. Fernández fue llevado de emergencia a una unidad médica en Jalisco, en donde hasta el momento se encuentra, en la unidad de Cuidados Especiales.

