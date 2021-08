Maribel Guardia confirmó que participará en la telenovela “Corona de Lágrimas 2”

Maribel Guardia confirmó que volverá a actuar en "Corona de Lágrimas 2" junto a Victoria Ruffo (Foto: EFE/Maribel Guardia)

La famosa telenovela Corona de Lágrimas, la cual ya confirmó su segunda parte, contará con la participación de Maribel Guardia, quien se mostró emocionada por volver a trabajar con su gran amiga Victoria Ruffo.

Corona de Lágrimas 2 tendrá su continuación con parte del su elenco original. Además de Victoria Ruffo, Maribel Guardia también confirmó su participación en esta nueva parte de la telenovela, a la cual agradece su amistad con la “reina de las telenovelas”.

“Gracias a Dios ya me llamaron. (Me siento) Muy contenta porque, siempre he sido amiga de Victoria, pero a raíz de eso, nos convertimos en muy amigas y todos los años celebramos el cumpleaños juntas, hicimos la gira de Arpías, entonces trabajar de nuevo con ella es un gusto para mí”, compartió en entrevista para Las Estrellas.

Victoria Ruffo y Maribel Guardia mejoraron su amistad cuando participaron en "Corona de Lágrimas", por ello la costarricense se mostró emocionada por este proyecto (Foto: Captura de pantalla)

Guardia compartió que ella considera como de la familia a su compañera de trabajo, a quien describió como “es una niña tan bella y tan buena persona y tan buena actriz”, dijo.

Como lo mencionó Guardia, el pasado mayo ambas celebraron juntas su cumpleaños y compartieron una rebanada de pastel, incluso bromearon acerca de cómo el paso del tiempo se ha ido reflejado en sus rostros.

“Estamos muy contentas con las arrugas que nos están saliendo porque están llenas de historia, de alegrías, de lágrimas pero todas nos han hecho mejores personas y valorar mejor la vida”, dijo Maribel Guardia, quien cumplió 62 años.

Hace algunos meses, en un encuentro con la prensa, Victoria Ruffo compartió que estará de vuelta próximamente en las telenovelas con la segunda parte de una de sus más famosos papeles en la televisión: Refugio, en Corona de Lágrimas. Esta misma información fue confirmada por Televisa a través de sus redes sociales.

Victoria Ruffo y Maribel Guardia cumplen años en fechas muy cercanas (Foto: Instagram/@maribelguardia)

Ruffo es una de las actrices de las que más se espera su retorno a la pantalla chica desde que tomó un descanso en 2019, dijo ante las cámaras del periodista Edén Dorantes que ya comenzó la planeación del proyecto con José Alberto “Güero” Castro para la segunda parte que comenzaría a emitirse en 2022.

“Corona de Lágrimas 2, es continuidad, con mis hijos, Mane (de la Parra), Alejandro (Nones) y José María (Torre) que además los extraño mucho y lo haremos el otro año. Estaba previsto hacerlo desde el año pasado pero con la pandemia se canceló y este año también con esto de LU y otros proyectos se canceló para el año que entra”, reveló la actriz.

La actriz también compartió su felicidad por regresar a las pantallas: “Sí me hace falta, yo siempre he dicho que mi trabajo es una especie de liberación, de terapia, porque lloras, gritas, enojas, pegas, pataleas, sufres, te da alegría, haces todo. Y ahorita en este encierro hemos tenido muy encerrado todo, me va a servir mucho”.

El demás elenco principal de la telenovela no ha confirmado su participación en la segunda parte (Foto: Las Estrellas)

A través de su cuenta de Twitter Televisa Espectáculos, la televisora de San Ángel confirmó la información, repitiendo lo ya dicho por la actriz.

Corona de Lágrimas es una telenovela que se estrenó en 2012 y que alcanzó altos índices en rating. La trama relata la vida de Refugio y sus hijos, quienes tienen que afrontar un terrible destino como familia, pero logran salir adelante gracias a la llegada de un inesperado personaje.

Otros actores que interpretan a los personajes principales como África Zavala, Adriana Louvier, José María Torre, Mane de la Parra o Alejandro Nones no han confirmado hasta el momento su participación en esta segunda parte de la telenovela.

SEGUIR LEYENDO: