La razón por la que Maribel Guardia está agradecida con Vicente Fernández

El debut de Maribel en el cine mexicano fue con la película "Como México no hay dos" en 1981. (Fotos: Cuartoscuro // Instagram @maribelguardia)

Su estado de salud ha preocupado a todos sus seguidores y a diversos artistas del mundo del entretenimiento como Vicente Fernández fue operado de emergencia el pasado fin de semana después de una caída que le provocó una lesión cervical.del mundo del entretenimiento como Maribel Guardia.

En una entrevista realizada por diversos medios y retomada del programa Hoy, la actriz mostró su preocupación y aseguró que el cantante se repondrá de esta operación. “Sí está delicado porque es una información que le dieron a todo el público, pero hay que apostar que se va a recuperar, seguramente va a ser lento, pero yo tengo mucha fe de que es un hombre tan fuerte y con unas ganas tan fuertes de vivir”.

Desde muy pequeño, Fernández aprendió a tocar la guitarra y se hizo de una carrera por su propios medios. (Foto AP/Refugio Ruiz)

La actriz en Te Doy La Vida también recordó las veces que trabajo a lado del intérprete de Estos Celos. “Le tengo un cariño fuerte tan grande y agradecimiento porque en la vida, lo más importante es ser bien agradecido, la primera vez que hice una película fue con él, Como México no hay dos, y la primera vez que canté en un palenque fue con Don Vicente y mis giras por Estados Unidos, me dio mucho trabajo y mucha suerte”.

Guardia compartió una anécdota en la que tuvo todo el apoyo del cantante de regional mexicano “Subirse al escenario después de Vicente está muy cañón y que un artista como él hiciera eso es increíble, dijo: ‘señores, llegó Maribel, el avión llegó tarde’, y habló unas bellezas mías”, relató.

Maribel está participando en la nueva temporada de la obra teatral "El Tenorio Cómico" (Foto: Instagram/@maribelguardia)

En otra entrevista para el programa Sale El Sol recordó los grandes momentos que vivió junto a El Rey de las Rancheras. “Compartí muchas cosas con él; cuando le habían secuestrado a su hijo, que un día estaba cantando tan deprimido y triste que estaba; el parteaguas que fue en su vida, Pero es un hombre admirable en toda la extensión de la palabra como artista como compañero, yo le debo mucho en mi carrera”.

Finalmente la cantante de 62 años también habló del cariño que había entre Vicente y Joan Sebastian. “Ellos se quisieron mucho y ya sabes que grabaron ese disco exitoso y él nunca en la vida le grabó un disco completo a un compositor y eso fue especial, pues con Joan logró hacer esta fusión y se convirtió en el disco más vendido en la carrera de Vicente”, aseguró Maribel.

Vicente Fernández se mantiene grave, pero estable en relación a sus signos vitales (Foto: Instagram/@_vicentefdez)

Hace unos días la cantante reveló que ha sido acosada por un fan que no la dejaba estar tranquila. “Me hizo sufrir mucho, me preocupaba mucho, me mandaba cartas, al final me dijo que se había muerto por mi culpa y una vez estaba en un masivo y se me apareció aquí y yo dije ‘me va a matar´”.

La actriz comentó que vivió esta incómoda situación por algunos meses, después de haber tenido un encuentro con su acosador: “Me escribió un amigo de él diciéndome que estaba muerto, y que parte de lo que le había pasado (era mi culpa) y que también me había dejado una herencia. Yo una vez lo conocí, personalmente y ya después me escribió que si podría ir a verlo, pero que me pusiera una minifalda, y dije ‘¡Ay, no!, ¡por favor! ¿Qué es esto? No, ya está muy mal’”.

Maribel Guardia tuvo un romance con Joan Sebastian y tuvieron un hijo juntos. (Foto: Instagram / @maribelguardia)

Después de vivir esta situación, Maribel Guardia comentó que nunca dio aviso a las autoridades y también confesó que varias de sus compañeras han pasado por situaciones similares.

“Nunca fui con las autoridades, me quedó como una anécdota, pero si conozco a varias amigas que les ha pasado de fans así de horror que terminan del amor al odio”, finalizó.

SEGUIR LEYENDO: