Pedro Sola reapareció en Ventaneando tras su contagio de COVID-19

Luego de que se dio a conocer su resultado positivo a COVID-19 y de haberse ausentado de Ventaneando en su emisión del día viernes, ahora el presentador Pedro Sola reapareció en una transmisión desde su casa para confirmar su contagio y narrar su actual estado de salud.

“No saben qué gusto me da verlos a través de la pantalla pero aquí estoy vivito y coleando. Ayer en la noche ya ven que casi me matan en las redes sociales, no sé por qué ese afán. Si a los únicos que les dije (de mi contagio) fue a ustedes, ahora resulta...”, comenzó saludando el también youtuber.

Sola, a quien se le vio con buen ánimo, narró que se somete a pruebas rutinariamente, pero un dolor en la garganta fue lo que lo movió a buscar ayuda médica inmediata: “Cada que me siento un poco raro me hago una prueba rápida de COVID, para estar seguro, la semana pasada que me ardía un poco la garganta le hablé a mi amigo, el doctor que nos va a ver ahí al estudio y le dije que me la llevara, me la llevó, me la hizo la del hisopo...”

Pedro Sola en el centro de vacunación (Foto: captura de Twitter/@pedrosola)

Aunque en un inició dio negativo el resultado, Pedro guardó el sobre, y al día siguiente notó que ya estaba “pintado” el lado positivo en la prueba, por lo que no tardó en confirmarlo:

“Lo primero que me dice es ‘¿usted está vacunado con todo el esquema?= Le dije sí, (...) desde el mero principio me pusieron la Pfizer, me dice ‘creo que no va a tener ningún problema, lo que tiene es una gripa fuerte y la vacuna lo ha protegido absolutamente, y sobre todo de no tener mayores complicaciones’. Claro que hay que estar vigilante de la saturación del oxigeno en el pulmón y de la temperatura, porque efectivamente un día ante sí había tenido febrícula”, expresó.

El presentador narró que tiene síntomas de “un resfriado fuerte”, y para tranquilidad de sus seguidores, no ha presentado mayores afectaciones, por lo que el médico le aseguró que se repondría pronto a la enfermedad.

“En mí está el ejemplo de que vacunándose uno libra este problema, con ciertas molestias, de una gripa normal”. Por su parte la titular del programa también comunicó a su público:

“Afortunadamente todos nos hicimos pruebas y todos estamos negativos”, dijo Pati Chapoy para tranquilidad del conductor, quien admitió que tenía “ese pendiente”.

“Aquí ya se sanitizó, diariamente estamos con todos los cuidados, cubrebocas cuando no estamos a cuadro, todos estamos bien, cuídate mucho”, dijo su compañera Mónica Castañeda.

Pedro reveló también que su contagio fue de la variante Delta, que ha presentado una presencia importante en las últimas semanas en el territorio nacional: “De lo que me contagié fue de esta nueva cepa, la Delta, que los síntomas no son que se te va el gusto, ni el olfato, estuve leyendo que es 60 veces más contagiosa que la anterior, y además flota en el ambiente. Al final de cuentas está uno expuesto”, añadió el conductor quien estará dos semanas en recuperación.

Dijo que el doctor le explicó “En una semana o 10 días estará usted libre de este problema, y bueno, todavía ese día me dolían un poquito las rodillas. Me dijo ‘tiene que tomar Ibuprofeno para evitar la inflamación, aunque no le duela nada tome usted ibuprofeno’”.

“Por su puesto que te extrañamos, pero es mejor que guardes prudencia, que estés en tu casa las dos semanas que dicen los médicos y afortunadamente, Pedro, tienes las dos vacunas y no te sientes tan mal”, le dijo Chapoy a su colaborador.