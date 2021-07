Pedro Sola en Televisa: así destapó un secreto de Ventaneando

Pedro Sola acudió a los foros de Televisa (Foto: Instagram/@tiopedritosola)

Como ya se había adelantado hace algunas semanas, ocurrió algo que pocos se esperaban: ver a Pedro Sola en la pantalla de Televisa. Este fin de semana se transmitió el programa Confesiones del canal TLNovelas, donde el presentador de Ventaneando narró aspectos de su vida y trayectoria.

Desde un tiempo a la fecha el economista de profesión ha ganado notoriedad en las redes sociales donde ha sido protagonista de memes que aluden a su famosa equivocación con un comercial de mayonesas, mientras daba una mención en Ventaneando hace años.

Para recordar esa pifia que después lo convirtiera en un personaje viral, Pedro Sola contó a Aurora Valle, conductora de la emisión:

“Pues mira, más que nada para mí<b> </b>fue muy vergonzoso<b> </b>y porque estás en una empresa en donde la empresa es un negocio, entonces parte del negocio importante es, bueno, la tele y los anuncios en la tele, entonces las menciones comerciales que nosotros hacemos todos los días y las cuales nos pagan, de repente pues en vivo, uno tiene que tener mucho cuidado”

Hace semanas el conductor causó revuelo al rasurarse su característico bigote (Foto: Twitter/ @VentaneandoUno)

Y continuó, “bueno, de repente me equivoco en el nombre de la mayonesa, no supe qué hacer, la imagen es horrorosa, yo no la quiero ni ver porque (me desmayo)”.

Pedro contó que el desafortunado error le costó muy caro, pues tuvo que pagar a la producción del vespertino de espectáculos una cantidad considerable en abonos: “(tuve que pagar) 75 mil pesos que me descontaron de 5 a la quincena, ¿cómo ves?”, le dijo a Aurora, “Yo pensé que me iban a correr, no, no me corrieron afortunadamente pero tuve que pagar en abonos pero pues cada quien paga sus errores, fue un error muy duro”.

El también youtuber y DJ reveló un secreto del famoso programa de TV Azteca: destapó ahora qué método emplean en la emisión liderada por Pati Chapoy para evitar errores en las menciones comerciales sin perder a magia de la televisión en vivo.

“¿Sabes qué es lo que hacemos ahora en Ventaneando? Como llegamos temprano al canal, entonces de 2 a 3 (de la tarde) grabamos las menciones entonces si te equivocas la repites, y entonces nada más en el momento en el que va a salir la mención, pues me salgo para regresar que dizque de la mención y la gente ni cuenta se da, porque estoy vestido idéntico y todo está igual pero así si te equivocas, se repite y se acabó”

Pedro Sola en el centro de vacunación; hace meses acudió al Campo Marte de la Ciudad de México (Foto: captura de Twitter/@pedrosola)

Sola contó que esto le volvió a suceder en una mención de otra marca pero esta vez de cerveza, “Tuve otro fallo con una cerveza, fue una estupidez, yo ni bebo cerveza ni mucho menos. Tenemos un compañero que es el que llevaba las ventas (y me decía), ‘aquí está la mención y no te vayas a olvidar, y dices así’, (y contestó) sí Bobby, ya te oí; estoy en una mesa, abro la cerveza y entonces me equivoco”, contó.

“Todo es preocupante, sobre todo la tele en vivo… entonces sí es padre hacer programas en vivo pero es peligroso porque uno tiene que estar muy atento a lo que dice pero ahorita la televisión ya está un poco más laxa” dijo Pedro Sola, cuya entrevista estuvo centrada en sus pasos por el mundo de la actuación.

Y es que además de dedicarse al mundo de los espectáculos, durante su juventud, el famoso también se decantó por actuar en teatro e incluso tuvo algunas participaciones en la televisora de San Ángel:

“Antes de Ventaneando Pedrito fue actor en La hora marcada y nosotros lo vamos a presentar como actor. Lo vamos a ver siendo actor. Lo amo y lo adoro, todo mundo sabe quién es Pedrito Sola y en las redes lo aman”, expresó Aurora Valle.

