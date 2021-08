“Se quedaron con las ganas”: Carmen Campuzano rechazó en su juventud a Sylvester Stallone y Steven Seagal

Carmen Campuzano aseguró que Sylvester Stallne y Steven Seagal intentaron conquistarla en su juventud (Foto: Instagram/@carmencampuzanooficial)

Al ser un ícono del modelaje en la década de los años 90, Carmen Campuzano habría rechazado a todo tipo de pretendientes, incluso aquellas estrellas de cine internacionales como Sylvester Stallone y Steven Seagal, pues ella no se considera trofeo de nadie ni buscaba fama a partir de sus parejas, aseguró.

En entrevista con Suelta la Sopa, la modelo aseguró que durante los años en que se convirtió en una de las caras mexicanas más reconocidas a nivel mundial, hubo algunas personas del medio que la buscaron intentado tener algún romance con ella, pero se negó por su desinterés hacia ellos.

“Ellos se quedaron con las ganas. Te estoy hablando de un Steven Seagal, sí, y un Sylvester Stallone, pero yo no soy trofeo de guerra de nadie. (Hubo) Acercamiento y así en directo, sí sí”, recordó.

Sylvester Stallone y Steven Seagal habrían sido algunos de los actores de Hollywwod que le propusieron a la modelo actuar a su lado (Foto: Instagram/@seagalofficial)

Campuzano hoy está convencida de que hizo lo correcto, porque ahora está acompañada de la persona con la que estaba destinada a estar y se siente feliz con ello. “Yo creo que soy muy afortunada, (....) Dios acomoda todo para bien. Cuánto tiempo estuve yo sola, porque, además, así lo requería para procesar todo lo que aprendí, lo que tenía que re ordenar en mi vida”, expresó Carmen.

La modelo sostiene que, a pesar de no ser actriz profesional en ese entonces, en una ocasión le prometieron ser la próxima protagonista de una de las películas que también estaría estelarizando Stallone, pero ella se habría negado porque no quería que a cambio de su éxito en la pantalla grande le pidieran otra cosa a cambio.

Asimismo agregó que ella en realidad nació para la pasarela y ha logrado sus éxitos gracias a los esfuerzos que ha puesto para su carrera, por lo que no quería ganar algo basándose en un “intercambio de carne”.

Carmen no habría aceptado actuar con Sylvester Stallone por miedo a que quisiera algo de ella a cambio (Foto: Instagram/@officialslystallone)

“A lo largo de mi carrera, y para tener los éxitos que he tenido y para ser la ‘Reina de las pasarelas’, y todo lo que he logrado, no ha sido un intercambio de carne, porque nací para eso, (...) será muy lo que sea, pero no es de mi gusto y, como les digo, yo no soy trofeo de guerra”, sentenció.

Carmen Campuzano llegó a ser la cara de algunas de las más prestigiosas revistas de moda, principalmente para Vogue, lo que la llevó al éxito internacional, sin dejar de lado que se convirtió en la supermodelo más importante del país y también sostuvo romances con actores mexicanos.

En 2018 y en entrevista para Gustavo Adolfo Infante, Carmen reveló algunos detalles de Andrés García cuando fue su pareja. Confesó que la atracción se dio desde el primer encuentro que tuvieron: “Fue flechazo a primera vista. Fíjate que sí (me enamoró). Es un hombre que, en su momento, fue muy importante en mi vida”.

Carmen Campuzano fue la supermodelo de México más importante durante la década de los años 90 (Foto: Instagram/@carmencampuzanooficial)

La también actriz recordó cómo Andrés García “no supo aprovechar” lo que ella “le ofrecía”. Se enteró de sus infidelidades y tuvieron muchas separaciones en todo el tiempo que estuvieron juntos; incluso llegó a mencionar que otro de los motivos por los que llegaron a su irremediable fin fue la drogadicción de Carmen.

Por su parte, el actor explicó que “Carmen fue un gran amor, efectivamente. Así es. Fue un amor muy intenso, muy pasional, muy interesante. Fue uno de los grandes amores de mi vida”, dijo para Hoy.

SEGUIR LEYENDO: