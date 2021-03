Cómo recordó Andrés García su romance con Carmen Campuzano

Andrés García reconoció que Carmen Campuzano es uno de los amores de su vida (Foto: Instagram @carmencampuzanooficial @andresgarciabernar)

Andrés García todavía ha sido un tema recurrente entre la opinión pública. Hace poco recordó el motivo de su distanciamiento con Luis Miguel, pero también contó cómo incluso el también llamado “Sol de México” llegó a pensar que Andrés era su padre real. Ahora el galán de cine y televisión abrió su corazón para hablar de aquellos romances que ha tenido a lo largo de su vida.

En entrevista para Hoy, el actor de El Cafre contó que todavía hay historias de amor que no ha revelado y que planea sacar al aire conforme las evoque: “Mis romances casi no han sido secreto porque soy figura pública desde hace muchos años”, comentó. “Pero hay eventos y hay romances que quizá todavía no haya hablado de ellos. Según me van viniendo a la memoria, entonces los voy hablando”.

Entre las relaciones amorosas más recordadas en el medio del espectáculo se encuentra el que sostuvo el histrión con la modelo de 50 años, Carmen Campuzano. Hace años este par alzó varias cejas cuando hizo público que eran novios. Si bien tiempo después se separaron, ninguno de los dos ha negado la importancia que tuvo este romance en sus vidas.

En 2018 y en entrevista para Gustavo Adolfo Infante, Carmen reveló algunos detalles de Andrés García cuando fue su pareja. Confesó que la atracción se dio desde el primer encuentro que tuvieron: “Fue flechazo a primera vista. Fíjate que sí (me enamoró). Es un hombre que, en su momento, fue muy importante en mi vida”.

Carmen Campuzano, por otra parte, ha recordado su relación con el actor como "tormentosa" (IG: carmencampuzanooficial)

Sin embargo, a pesar de que reconoció que este amorío se dio de manera muy pasional, Campuzano no pudo esconder que, en realidad, estar con Andrés García fue bastante difícil: “Bueno, pues... fue una relación como muy tormentosa, ¿no?”.

Cuando le preguntaron si peleaban mucho, Carmen descartó eso como el motivo por el que padeció su noviazgo con el actor. “No”, respondió. “Es que desafortunadamente ya ves que era muy mujeriego”. En pocas palabras, admitió que García le fue infiel: “Sí, es como parte de su naturaleza”.

En esa ocasión, la también actriz recordó cómo Andrés García “no supo aprovechar” lo que ella “le ofrecía”. Se enteró de sus infidelidades y tuvieron muchas separaciones en todo el tiempo que estuvieron juntos; incluso llegó a mencionar que otro de los motivos por los que llegaron a su irremediable fin fue la drogadicción de Carmen.

Andrés García prefirió no resaltar los momentos malos que tuvo al lado de Carmen (Captura: Archivo)

Aun así, en otras tantas ocasiones, la actriz de 50 años ha mencionado que no le desea ningún mal a Andrés. Tal parece ser que el sentimiento es mutuo, puesto que el actor tampoco quiso destacar los conflictos que tuvo con su ex pareja. Prefirió hablar del impacto que tuvo en su vida.

“Carmen fue un gran amor, efectivamente. Así es. Fue un amor muy intenso, muy pasional, muy interesante. Fue uno de los grandes amores de mi vida”, explicó el actor todavía para el programa matutino de Televisa.

Por otro lado, dijo que no le encuentra el sentido a recordar con rencor las partes malas que hubo en su noviazgo con Carmen. Así como no ignoraba que hubo momentos difíciles, prefiere no tener a su ex novia como un recuerdo amargo: “No hay que conservar malos recuerdos. Hay que conservar los buenos. No todo es bueno en las relaciones humanas, entonces yo recuerdo lo bueno y lo malo lo hago a un lado”.

Andrés García nunca ha escondido el motivo por el que se distanció con Luis Miguel (Foto: Archivo)

Distanciamiento con Luis Miguel

Otra persona que ha sido importante para el actor y productor fue Luis Miguel, a quien acogió casi como un hijo propio desde que el cantante era un niño. Ya es sabido mejor por la serie biográfica del intérprete de La Incondicional que Andrés García incluso ayudó a su familia cuando se quedaron sin casa.

Sin embargo, a pesar de la cercanía que tuvieron en el pasado, en la actualidad no mantienen contacto luego de un enojo que tuvo el actor con Luis Miguel: “Por ahí tuvimos algún raspón, en algún momento le llamé la atención y desde entonces no se ha comunicado conmigo, pero yo lo entiendo”, explicó en entrevista con el programa Hoy.

SEGUIR LEYENDO: