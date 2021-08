“Lo abandonó”: Eugenio Derbez reveló que la novia de Sammy Pérez huyó tras ver cuenta del hospital

Zuleika Garza abandonó a Sammy Pérez (Foto: Instagram)

A unos días de que Sammy Pérez falleciera por COVID-19, la controversia a su alrededor no ha parado y, en esta ocasión, se confirmó que Zuleika Garza -su novia- lo dejó a la deriva y desapareció después de que el comediante tuviera complicaciones de salud.

“La supuesta novia lo internó y lo abandonó y luego, cuando vio que había que pagar, se desapareció. No sabemos dónde está, pero se desapareció, efectivamente”, dijo Eugenio Derbez durante un encuentro con la prensa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Asimismo, Derbez remarcó que que él estuvo en contacto con la familia de Sammy durante todo el doloroso proceso y que les extendió su apoyo.”

“Estoy tranquilo con lo que hice con él y lo que hice por él. su familia te lo podrá decir. Yo mismo les pedí que no había necesidad de decir nada ala prensa. Pero lo ayudé hasta el último día, más que su propia familia. Estuve con él. No estuve físicamente con él porque no se podía”, destacó el actor.

El comediante no tenía testamento (Foto: @sammyperez_xhderbez/ Instagram)

Respecto a la desaparición de la pareja sentimental de Sammy, Eugenio no fue el único que dio a conocer esta situación, pues Daniel Pérez, sobrino del afectado por COVID-19 mencionó en entrevista con TV Notas que la mujer desapareció después de que se anunció la muerte de su familiar.

“Se debía millón y medio de pesos por los 13 o 14 días que estuvo internado. Zuleika, su pareja, fue la que firmó por él cuando lo ingresó, pero después se desapareció”, externó Daniel para este medio.

Además, destacó que tras el fallecimiento de su tía, el hospital necesitaba que se firmaran unos pagarés para que les entregaran el cuerpo, pero Zuleika no apareció.

El hospital quería que forzosamente se firmaran esos papeles para garantizar que se liquidaría el adeudo, pero el cuerpo tenía que salir de ah<b>í</b> a como dé lugar. Nos dieron sólo unos días para concluir dicho trámite, e incluso pensamos llevarlo a lo legal.

Zuleika no contestó el teléfono, ni dio la dirección en donde vivían (Foto: Instagram/@sammyperez_xhderbez)

El familiar de Sammy Pérez ahondó en que él llegó con la pareja sentimental del comediante para que les entregara las cosas de su tío, pero Zuleika no contestó el teléfono, ni dio la dirección en donde vivían. Ante la desconcertante situación, los cercanos pensaron que la mujer podría tener COVID también, pero ella les habló para decirles que había salido de Colima y que no regresaría.

“Mi tío trabajaba mucho y tenía su dinero, y aún así prefería llevar una vida sencilla; a Zuleika la mantenía y le daba muchas cosas, le daba una buena vida. No sé mucho de ella, pero sus intenciones no eran las mejores, andaba con él por interés. Esperamos que él no haya puesto sus cuentas a nombre de ella, pues tiene acceso a todo”, remarcó Daniel Pérez.

El sobrino de Sammy añadió que su tío no tenía testamento, pues no esperaba encontrarse en una situación como la que le sucedió. Remarcó que posiblemente sí tenía ahorros derivados de toda su trayectoria artística, pero sentenció que llegarían al fondo del asunto.

“Como Zuleika no apareció, buscamos la forma de sacarlo por la vía legal; los abogados reclamaron el cuerpo por la vía legal y se los dieron, pero aún no nos explican si la deuda continúa. Además, con el apoyo de Eugenio, familiares, amigos y fans, conseguimos para cubrir parte del gasto y cremarlo”, finalizó Daniel para dicho medio.

