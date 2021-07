“Se fue al cielo”: el tierno mensaje de Miguel Luis tras la muerte de Sammy Pérez por COVID-19

Miguel Luis reconoció a Sammy Pérez como un hermano más allá de la pantalla (Foto: IG @miguelluis_oficial)

Este viernes, México amaneció con la terrible noticia de la muerte de Sammy Pérez, actor y cómico que se ganó los corazones de las personas gracias a sus entrañables personajes en los programas de XH-DERBEZ.

Un paro cardiovascular derivado de las complicaciones de COVID-19 que lo mantuvieron varios días internado en un hospital terminó con su vida. La noticia fue confirmada a través de la cuenta de Instagram del comediante, donde se informó que falleció alrededor de las 3:50 am y que le realizaron algunas maniobras para intentar reanimarlo, sin éxito.

Un sinfín de personas le dedicaron algún mensaje de despedida, recordaron momentos donde los arrebató alguna risa o destacaron escenas y momentos icónicos durante su carrera, como los sketches en “La Familia Peluche” o sus diálogos en “No se aceptan devoluciones”.

Asimismo, sus entrañables compañeros de actuación, con quienes compartió escenario, también le dedicaron algunas palabras para darle el último adiós luego de librar una fuerte lucha contra el virus SARS-CoV-2.

Entre todos los mensajes no podía faltar el de su inseparable amigo Miguel Luis, con quien no sólo vivió increíbles momentos frente a la pantalla, sino que también formó una fuerte amistad.

Miguel Luis compartió una fotografía de Sammy Pérez para darle el último adiós (Foto: Instagram/@miguelluis_oficial)

A través de su cuenta de Instagram, el también actor y reportero realizó una publicación cerca de las 11:00 horas, cuando se enteró del deceso de su amigo. En ella escribió: “Hoy se fue al cielo mi hermano Sammy Pérez”.

La imagen que acompaña estas cortas, pero profundas palabras, es una fotografía de Sammy, acompañada de un moño negro y la leyenda “Descanse en paz. Sammy Pérez. Actor y comediante”.

Algunos usuarios de esta red social comentaron la despedida de Miguel Luis con condolencias y recuerdos de los programas donde participaron juntos, como la “Sección imposible” en XHDERBEZ o durante los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

“Chale bro... era lo mejor me acuerdo cuando era niño me gustaba verlo era lo mejor risa y risa”; “Imposible no sentir algo, a todos nos sacó muchas sonrisas”; “Gracias a ti y Sammy me ha hecho mis días felices! En paz descanse”, fueron algunos comentarios compartidos por sus seguidores.

Otro gran compañero de vida que también se despidió de Sammy fue Eugenio Derbez. Durante una entrevista con el programa Hoy, el comediante destacó su calidad humana y lamentó que su muerte sucediera en las condiciones en que ocurrió.

Eugenio Derbez también compartió su pesar tras la perdida de su amigo (Fotos: Instagram @sammyperez_xhderbez/@ederbez)

“Yo lo quería mucho, tenía una relación con él muy fuerte y muy buena fuera del trabajo... siempre iba a mis fiestas a mis reuniones, era una persona que yo quería mucho y era muy cercana a mí. Me duele porque era una alma buena”, destacó.

El mismo creador de De viaje con los Derbez destacó que su cercanía con Sammy lo conmovió durante los últimos días, cuando vivió sus peores momentos enfrentando a la COVID-19, por eso le costó afrontar los ataques que en días pasados se enfrentó ante las redes sociales.

Días antes de su muerte, se informó que la salud de Sammy se vio sumamente perjudicada por un hongo que colonizó sus pulmones. Asimismo, el actor presentó problemas renales ocasionados por la diabetes que padecía.

Con el pasar del tiempo y los cuidados médicos que requirió, la cuenta del hospital ascendió a más de medio millón de pesos, dinero que intentaron aportar amigos y seguidores, así como con la organización de un evento benéfico. Sin embargo, hasta el momento se desconoce si ya se solventó por completo.

También trascendió que la prometida de Sammy, Zuleika Garza, no hizo acto de presencia en el nosocomio. Esta información se refuerza debido a que no ha otorgado ninguna declaración a casi 24 horas de la muerte de su novio. Sólo queda esperar alguna publicación o rueda de prensa para aclarar esta situación.

