Colate, pillado en plena conquista nocturna: “Yo siempre estoy bien acompañado”

Vive uno de sus mejores veranos, no cabe duda de ello. La vida de Nicolás Vallejo Nágera, no es nada fácil. A los problemas judiciales con su exmujer, Paulina Rubio, por la custodia de su hijo, se le une que se ve obligado a residir en Miami lejos del resto de su familia. Pero, Colate sabe poner al mal tiempo buena cara y con su mejores de sus sonrisas nos asegura que asistimos al regreso de todo un dandi.

“Yo siempre estoy bien acompañado” aseguró Colate al ser pillado junto a una joven morena con la que disfrutó de una divertida cena aderezada con un buen vino y una mejor conversación. A la salida del restaurante, el hermano de Samantha Vallejo Nágera, no dudó en deshacerse en elogios, pero no con su acompañante sino con su lugar de procedencia: “España es el mejor país del mundo, tenemos que estar todos contentos de ser españoles, fíjate como estamos en agosto en Madrid, es maravilloso, mira cómo se come, como se vive, cómo sois de guapas las mujeres* cualquiera que se queje que se venga fuera para ver lo duro que es”.

Y cuando los taninos comenzaban a hacer estragos en su cuerpo, esculpido a base de largas sesiones de bikram yoga, Colate entró en la fase de exaltación de la amistad: “Que ilusión veros, que viva España, mucho ánimo, vienen tiempos jodidos pero mucho ánimo”, dejándonos, de esta manera, con la duda de la identidad de su guapa acompañante.

Juez regañó a Paulina Rubio y a “Colate” por involucrar a su hijo en conflictos de pareja

El juez de Miami que lleva el caso del juicio de custodia entre Paulina Rubio y Nicolás Vallejo Nájera, mejor conocido como “Colate”, dio tremenda regañiza a ambos por haber puesto al menor en medio de su conflicto de separación y por usarlo como una especie de promoción del conflicto entre ambos.

Al parecer, el juez no vio con buenos ojos la actitud de Paulina y de Colate, quien es el que especialmente se ha visto junto al pequeño en redes sociales, de usar al pequeño para ventilar sus problemas relacionados con su separación. Fue por esta razón que decidió poner una advertencia a ambos en caso de que usen contenidos en los que involucren a su hijo, ya que el juez consideró que no se puede exponer la identidad del menor.

Y es que no solamente de se trata de las redes sociales, sino también de los medios de comunicación, ya que siempre se ha expuesto la presencia de los medios de comunicación por lo que podría ver expuesta su identidad y posteriormente su integridad psicológica.

Tanto Paulina como “Colate” ya habían tenido problemas con ese tema, pues justamente su abogada afirmó que ya se presentó una querella por el comportamiento de Vallejo-Nájera, pues habían dicho antes que la actitud del español era extraña al intentar llevar a su hijo para que lo vieran las cámaras.

