¿Incursiona en las telenovelas?: Paulina Rubio habló de cómo será su regreso a la televisión

Paulina Rubio podría regresar a la televisión en este 2021 (Foto: Paulina Rubio / IG - captura de pantalla.)

Paulina Rubio informó que regresará a la televisión luego de haber pasado una gran cantidad de tiempo enfocada en el ámbito musical, pero se encuentra lista para volver a la pantalla chica con un proyecto de telenovelas, en donde estará acompañada por otras actrices de origen mexicano.

La televisora encargada del retorno de “La Pau” será Telemundo, quien le ha encargado una participación especial para el proyecto denominado como “La suerte de Loli”, una comedia romántica que se encuentra en proceso de grabación en Miami, Florida y que está enfocado en una comedia romántica de origen argentino que ha sido muy exitosa.

La trama se basa en una mujer que tiene que criar a las hijas de una de a sus amigas, quien fallece de forma inesperada y que se ve envuelta en una situación que no pidió pues ahora tendrá que lidiar con el crecimiento de las jóvenes mujeres. Paulina Rubio hará el papel de ella misma en la novela y compartirá escenario con Silvia Navarro y Jacqueline Bracamontes.

Y es que recientemente, Paulina Rubio recibió muchas críticas pues se unió a una plataforma en donde para acceder a su contenido se tiene que pagar una suscripción, algo que no le agradó ni a sus seguidores ni a los usuarios que eran constantes en consumir sus productos. La aplicación tiene un costo de 150 dólares, al pagarlo la actriz manda un saludo personalizado.

Paulina ha enfrentado un complicado 2020 debido con demandas y peleando por las custodias (Foto: Instagram @paulinarubio)

Además de que Paulina ha aparecido en diversos medios de comunicación luego de que se diera una nueva serie de embates entre sus ex parejas por la cuestión de los derechos de sus hijos, Nicolás, que tuvo con el español “Colate” y el pequeño Eros, fruto de su relación con Gerardo Bazúa, con ambos ha tenido conflictos legales y pero el 2020 vino con buenas noticias para la cantante pues logró hacerse con la custodia de sus dos hijos.

Sin embargo, las constantes acusaciones a las que se ha tenido que enfrentar van desde consumo de drogas hasta faltar en la hora de entrega de los pequeños a sus padres, como parte del compromiso de custodia. Y es que parece que ambos han intentado formar un frente único contra la cantante con el fin de dar a conocer las supuestas carencias que tiene Rubio como madre.

Colate demandó a Paulina por la custodia del menor y sugirió que se le hiciera un examen médico para detectar consumo de sustancias (Foto: Instagram @colatenicolas)

Recientemente se dio a conocer que tuvo que realizarse un examen para detectar el consumo de sustancias nocivas adictivas, con lo cual no habría podido mantener la custodia de sus hijos, en el examen no se encontró nada ilegal, únicamente tenía rastros de consumo de marihuana la cual es legal en el estado de Miami, por lo que no fue fue sancionada por el consumo. Así fue como Paulina puso salir adelante y mantener la custodia de los pequeños.

Además de que fue demandada por una empresa de créditos debido a una deuda que adquirió luego de haber usado esas cantidades para continuar el pago de las manutenciones por sus dos hijos, sin embargo no realizó los pagos a la compañía por lo que decidieron entablar una demanda en su contra por alrededor de 28 mil dólares que tendrá que cubrir.

