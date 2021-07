Carmen Salinas reveló que compró su casa con propina de un cliente

Carmen Salinas contó cómo fue que pudo comprar su casa en 1966 (Foto: Instagram/@carmensalinas_56)

En una entrevista para Hoy, Carmen Salinas habló con reporteros desde la sala de su casa, la cual afirmó haber comprado con el premio de un billete de lotería que le regaló un hombre después de bailar con él.

“Cuando terminé de bailar con el señor, me puso un billete en la mano y dije ‘ay, ya me pagó’. Al agacharme a dar las gracias me metí en el seno lo que me había dado. Cuando me metí al camerino lo saqué y era un billete de lotería para el 24 de diciembre del 1966”, contó Carmen.

La actriz afirmó que el billete número 30 444 resultó ganador y con los 350 mil pesos del premio compró una casa en la Ciudad de México, en la cual hoy reside con su familia.

De la misma manera habló sobre su testamento, el cual ya realizó para evitar problemas dentro de su familia cuando ella falte.

La actriz de 81 años ya hizo su testamento para evitar problemas Captura Twiter: Hoy

Carmen afirmó que ya sólo le falta incluir la casa en la que vive y un estudio que está a su nombre al testamento, bienes que serán para sus nietas, las hijas del fallecido Pedro Plascencia Salinas y para su hija María Eugenia.

La artista de 81 años también habló acerca de los famosos que no hicieron su testamento y dejaron problemas a sus familiares, que hoy se pelean por la herencia, como Joan Sebastian o José José.

“Yo creo que sí han de haber dejado testamento, pero se lo pepenaron por ahí”, bromeó Carmen al lado de Eduardo Yáñez, quien la acompañó durante la entrevista sentado en su sala.

Otros famosos también han hablado recientemente sobre su testamento, tal es el caso de Ana Bárbara, quien goza de buena salud a sus 50 años, pero ya realizó el trámite para “no estar en deuda con nadie”.

Ana Bárbara ya hizo su testamento pero asegura quiere seguir viviendo para ver a sus hijos crecer (Foto: Instagram / @anabarbaramusic)

“Hoy en día no sabes si vas a llegar al día de mañana. Entonces no me quedo con nada pendiente. Ya no estoy en deuda con nadie y hasta hice mi canción de despedida, ya la compuse”, dijo la Reina Grupera en una entrevista para Hoy.

“Nadie sabe cuándo va a estirar la pata, así que por si las dudas ya la tengo hecha. Ojalá y no sea pronto porque todos mis hijos están chiquitos y los quiero ver crecer”, afirmó Ana Bárbara, quien dijo estar consciente de la actual situación sanitaria por la pandemia de Covid-19, situación por la cual afirma nadie tiene asegurada su buena salud en el futuro.

Sylvia Pasquel también ha asegurado que ya tiene divididos sus bienes para repartirlos entre sus familiares después de su muerte. En una entrevista con Venga la Alegría, la actriz dijo que ha pensado mucho en lo que pueda suceder cuando ella falte.

Sylvia Pasquel lamentó que varios famosos no hayan dejado testamento (Foto: Instagram/@sylviapasqueloficial)

“Yo ya pensé en eso, no tengo mucho para donde jalar; tengo a mis hijas, tengo a mis nietas, tengo a mis hermanas, a mis sobrinas y a cada quien tengo pensado darle algo que por lo menos la disfrute en la vida y que siempre se acuerde de que tuvo una tía, una hermana o una mamá o una abuelita que las quiso y que las procuró siempre, en vida y en el cielo”.

De la misma manera, lamentó ver los pleitos en los que las familias de Jenni Rivera, Valentín Elizalde, José José y Joan Sebastian están inmersos por la disputa de sus herencias y aconsejó al público para dejar su testamento en orden para evitar problemas.

SEGUIR LEYENDO: