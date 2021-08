Este fue el mensaje de Ferdinando Valencia y su esposa a dos años de la muerte de su hijo Dante

Ferdinando Valencia recordó a su fallecido hijo Fotografía Instagram: ferdinandoval

Ferdinando Valencia y su esposa Brenda Kellerman recordaron el segundo aniversario luctuoso de su hijo Dante, quien nació en abril del 2019 y falleció en agosto del mismo año, con emotivas publicaciones en Instagram.

Dante y Tadeo llegaron al mundo el mismo día a inicios del 2019. Semanas después de su nacimiento, el primero de los hermanos comenzó a mostrar signos que preocuparon a los médicos que lo atendieron. Al poco tiempo se le diagnosticó con meningitis, enfermedad que se complicó y finalmente terminó por quitarle la vida el 3 de agosto.

Al cumplirse dos años de la partida de su bebé, Ferdinando subió fotografías tomadas poco tiempo después de su nacimiento, las cuales acompañó con unas sensibles palabras.

Dante fue sepultado en Comala Fotografía Instagram: ferdinandoval

“Como si fuera ayer, es hoy que vives en mi. ¡Te extraño con toda mi alma! Solo el que hoy te cuida es capaz de entender cuánto. Dante, ¡te amo y te amaré eternamente! 2 años, #nuestroangel. Sé que algún día volveremos a vernos”, expresó el actor de 38 años.

De la misma manera, Brenda Kellerman le mandó un mensaje a Dante, el cual publicó junto a un dibujo que Tadeo realizó recordando a su hermano: “Te amamos mi Dante hermoso. Hoy especialmente bendigo tu corta pero significativa existencia en la tierra, mi amor, y tengo la certeza que vivirás para siempre en el corazón de tus papis y en el de todos los que te amamos. Hoy te vemos reflejado en tu hermano Tadeo”.

Ferdinando y Brenda se despidieron de su bebé hace dos años en Comala, Colima, pueblo del que el actor es originario. La pareja comparte constantemente fotografías de Tadeo, quien ya tiene dos años y el cual varias personas ya ven en su futuro una carrera artística.

Tadeo recordó a su hermano con un bello dibujo Fotografía Instagram: yeyito_kellerman

En febrero del 2020, el hijo de Valencia debutó como actor en el programa +Noche conducido por Israel Jaitovich, donde apareció en un sketch cómico.

El matrimonio asegura que los dos hermanos aún tienen una conexión especial, pues afirman que su fallecido hijo se comunica con Tadeo, ya que diversos sucesos inexplicables los han llevado a pensar en esto.

Fernando explicó que “un día Tadeo se levantó de la nada en la madrugada, y no fue de abrir los ojos como cuando se levantaba para pedir de comer cuando era más bebé. Se paró, se bajó de la cama y se puso a correr”, explicó el actor y continuó: “Nos llamó tanto la atención que cuando empezó a correr de un lado para el otro, él no lo hacía de una forma en línea recta, veía algo, corría, veía el cuadro de Dante ¿por qué? no sé. También la primera palabra que aprendió a decir en la vida en lugar de papá fue Dante”.

Ferdinando Valencia dice que es "hombre de ciencia", pero piensa que su hijo Dante todavía los acompaña espiritualmente (Foto: Instagram / @ferdinandoval)

Después de documentar lo ocurrido con la cámara de su celular y mostrarlo por sus redes sociales, el actor recibió una llamada de un vidente, quien le aseguró que lo sucedido fue una visita de Dante y Tadeo pudo verlo.

Aunque la pareja recuerda con alegría a su hijo, el duelo de su muerte aún reside en ellos y les ha dejado secuelas de las que será difícil deshacerse.

El actor ha afirmado que desea tener más hijos, pero lleva consigo un temor del que no se puede deshacer: “Sí, tengo muchísimo miedo, es un temor que traigo incrustado en los huesos y ni siquiera es una elección personal, cerebral o de conciencia. Yo no he elegido tener miedo, lo llevo clavado”.

