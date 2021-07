“Es un caos”: Ferdinando Valencia acusó que la ANDA no está manejando bien su deuda de dos millones de pesos

Ferdinando sigue en su lucha por esclarecer los pagos de la ANDA al hospital al que le debe cerca de dos millones de pesos (Foto: Instagram/ @ferdinandoval)

Ferdinando Valencia ha enfrentado una deuda millonaria desde que uno de sus mellizos, cuando era neonato, contrajo una grave enfermedad que los llevó a hospitalizarlo por meses hasta su fallecimiento. Tras dos años de luchar por que la Asociación Nacional de Actores (ANDA) cubra sus gastos médicos según su contrato, hoy el actor aseguró que no ha podido hacer que se salde su deuda.

En 2019, Ferdinando anunció que uno de sus hijos había muerto por negligencia médica y él había quedado en bancarrota debido a que tuvo que pagar de su propio bolsillo los tratamientos a los que fue sometido su bebé.

El actor denunció ante el público su mal estado financiero debido a que no habría tenido que cargar con ese peso si la ANDA hubiera respetado lo que en su contrato está estipulado para su seguro médico.

Ferdinando Valencia actualmente ha regresado a la actuación, aunque no ha dejado de lado a su familia (Foto: Instagram / @ferdinandoval)

“Eso es un caos, eso es un caos. Sinceramente yo, no por la deuda, yo lo repito y lo digo siempre porque hay gente a la que le gusta decir que nos gusta recibir y que nos gusta recibir, y no. Hay una palabra detrás de todo lo que informan mis intenciones y es ‘lo justo’. Lo justo significa que yo asumo todo lo que me toca”, dijo Valencia ante medios, captado por Edén Dorantes.

Y es que desde hace varios meses el histrión ha acusado a Jesús Ochoa, director de la ANDA que a pesar de haber recibido la notificación de que su deuda ya sería saldada, el hospital continúa reportando que sigue debiendo un gran monto, pero tampoco le responden cuánto es.

El actor de Simplemente María hizo hincapié que lleva cerca de dos décadas cotizando como actor dentro de la asociación y está en su derecho de reclamar por seguir cargando con dicho adeudo, pues una parte importante de su sueldo siempre ha sido recibido por la ANDA.

Ferdinando acusó a Ochoa de no ser transparente con los números de la ANDA (Foto: Instagram / @jesusochoamex)

Actualmente, Ferdinando está pidiendo tener acceso al registro de cómo ha ido el pago de su cuenta, pero ni la Asociación de Actores ni el hospital se lo han permitido; además, Valencia denunció que en reiteradas ocasiones ha recibido respuesta, pero sólo después de algunos meses de hacer su llamado públicamente a los directivos.

“Los números no están claros, ese es el problema realmente, no estoy diciendo que la gente se esté cruzando de manos, tampoco estoy criticando tan abiertamente, porque, ¿sabes qué pasa?, que después hay una conversación el día de hoy, pasan un par de meses la ven y me responden en base en todo lo que sucedió en este inter”, dijo el padre de Tadeo y Dante.

El pasado abril, Ferdinando Valencia compartió en entrevista con Hoy que se siente un poco más tranquilo porque ha logrado salir adelante porque nuevamente ha recibido propuestas de trabajo, pero estaba muy molesto por la forma en que Jesús Ochoa había contestado a sus solicitudes ya que cuando el histrión señaló irregularidades en la ANDA, el director lo acusó de mentiroso.

Ferdinando y Brenda Kellerman tuvieron que enfrentarse desde 2019 no sólo a la pérdida de uno de sus bebés, sino también a la gran deuda que les dejó intentar salvar la vida de su hijo (Foto: Brenda Kellerman)

“¿Por qué tú no te has entrevistado conmigo? Ni me contestas las llamadas [...] entonces, ¿cómo te atreves a decirme eso? Yo no sé con qué descaro vienen a decir eso cuando de entrada te tardas un año y medio. ¿Es porque soy de los que puede meter presión pública y eso? Haz las cosas con transparencia, entrega los documentos”, contestó en ese entonces Valencia.

Antes de que esta disputa mediática comenzara, Ferdinando anunció que su deuda ascendía a casi dos millones de pesos mexicanos, pero se sentía tranquilo porque ya había podido hacer que la ANDA se pusiera en contacto con el área contable del hospital en donde fue tratado Dante, incluso el mismo Ochoa le había llamado para darle la noticia.

