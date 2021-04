“Veía algo y corría”: Ferdinando Valencia reveló que su hijo Tadeo se comunica con Dante, su mellizo fallecido en 2019

(Foto: Brenda Kellerman)

A pesar de ser un escéptico en estos temas, Ferdinando Valencia reveló cómo su fallecido hijo Dante visita por las noches a la familia, en especial al pequeño Tadeo.

Según con el relato del actor, los mellizos juegan por las noches; pues de acuerdo con sus recientes declaraciones a Despierta América, Dante visita a su hermano.

Aunque agregó al matutino que este tipo de conductas no están relacionadas a la etapa del crecimiento de su hijo, pues lo conoce a la perfección, por lo que, ”resultaba, en mis condiciones, muy raro ver que un día se levantaba de la nada en la madrugada”.

De los momentos que ha sido testigo, Ferdinando Valencia recuerda cómo su pequeño Tadeo comienza a correr por las noches.

En estos juegos nocturnos, el hijo de Ferdinando y Brenda Kellerman, corre de un lado a otro y no sólo era correr por correr “sino que veía algo y corría”, aseguró el actor de La mexicana y el güero.

Los mellizos de Ferdinando y Brenda (IG: nuestrosmellizos)

Incluso, recordó que en esos momentos su hijo también se quedaba viendo el cuadro donde aparece su hermano Dante.

Claro que estas visitas nocturnas no sólo quedaron guardadas como un recuerdo de los padres, pues Ferdinando reveló que grabó este peculiar suceso, mismo que puede que en algunos días todos podamos ver en las redes sociales de Valencia.

Mientras tanto y como adelanto el actor contó que al momento de ver el video se dio cuenta de un fenómeno peculiar: “Empieza a haber presencia de orbs, que son partículas de energía que pueden tener diferentes orígenes”, mismas que Tadeo seguía.

Y, por si fuera poco, otro de los sucesos que podrían confirmar las visitas de Dante a su mellizo fue la primera palabra que pronunció Tadeo, la cual fue el nombre de su hermano.

Con una voz de emoción, el actor explicó “lo sé también porque el primer nombre y la primer palabra que aprendió a decir en la vida, antes de decir papá, fue Dante”.

Ferdinando se convirtió en padre de mellizos el pasado abril (IG: ferdinandoval)

Sin embargo, el actor no fue consciente de estas visitas hasta que lo platicó con un amigo, quien le dijo: “Lo fueron a visitar y es mucho más delicado en estos temas”.

A pesar de que Ferdinando Valencia no comprendía la situación, su amigo agregó “anoche fue Dante”.

Claro que su amigo no ha sido el único que le ha dado comentarios relacionadas a los comportamientos de su hijo Tadeo, pues una medium también lo contactó.

Según contó el actor: “Al día siguiente me habló una vidente. Yo la tengo en mis contactos y ella me habló y me dijo ‘¿cómo te fue anoche?’”.

Aun así el actor recordó ser una persona escéptica con temas como estos y puntualizó “no soy el tipo de persona que ande promoviendo estas cosas paranormales ni nada así”.

Pero, agregó que no puede ignorar lo que le está sucediendo a su familia: “No puedo evitar ver las cosas que me ha tocado presenciar y yo creo que estoy a nada, a un par de días tal vez de subir un video que tengo ahí que cada quien va a generar su juicio”.

El actor Ferdinando Valencia despidió a su pequeño hijo Dante (Foto: YouTube)

En 2019 el actor y Brenda Kellerman se convirtieron en padres de un par de mellizos hombres; sin embargo, desde antes del parto comenzaron las complicaciones.

Pues la madre de sus hijos sufrió de preeclampsia durante los últimos días del embarazo y una vez que los pequeños nacieron, a Dante se le suministró oxígeno.

Y aunque logró salir del hospital en cinco días, el bebé estaba mal de salud pues no sólo se contagió de meningitis, sino también sufría de hidrocefalia, de un derrame cerebral, de neumonía e insuficiencia cardíaca, mientras que sus riñones no estaban funcionando.

Tras estas enfermedades, Dante falleció con tan sólo tres semanas de nacido, esto a pesar de las esperanzas que le dieron a los padres con un “señores, pueden estar tranquilos, este niño va a salir bien”, aunque al día siguiente falleció.

A casi dos años de la muerte de uno de sus hijos, Ferdinando Valencia dijo a TVNotas: “Lo extraño muchísimo y cuando me llega el dolor dejo que me afecte, que me toque y esto me ayuda a sanarme”.

