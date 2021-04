“Lo extraño muchísimo”: Ferdinando Valencia habló sobre cómo enfrentó la pérdida de su bebé

Ferdinando Valencia relató cómo ha sobrellevado el duelo por la pérdida de uno de sus mellizos (IG: ferdinandoval)

Ferdinando Valencia externó que ha sido muy difícil superar la muerte de su hijo Dante, pero ha sabido sobrellevarlo aceptando lo que sucedió hace casi dos años. “Lo extraño muchísimo, y cuando me llega el dolor, dejo que me afecte, que me toque, y esto me ayuda a sanarme”, declaró el actor.

Dante, uno de los mellizos del actor, murió a los tres meses de su nacimiento debido a varias enfermedades que fueron desarrollándose en su cuerpo después de haber “pescado” una bacteria que le provocó una meningitis que se agravó por negligencia médica.

Valencia expresó en entrevista con TV Notas que, a pesar de la ausencia de su hijo, él piensa que sigue presente espiritualmente en su vida y que su hermano, Tadeo, puede sentir su presencia e incluso ha llegado a jugar con él.

“Creo en la ciencia y en que tiene que haber un espacio para Dios; sin embargo, hay cosas inexplicables. Una noche, Tadeo se levantó en la madrugada, lo escuchamos correr en la habitación, risa y risa; empecé a grabarlo porque él veía algo y corría, y cuando vi el video, observé pequeñas partículas que iban al mismo lugar a donde él corría. A la mañana siguiente conversé con un amigo que es vidente y me dijo: ‘Anoche fue tu niño a visitarte’”, relató el actor de La mexicana y el güero.

A casi dos años de la muerte de su hijo, Ferdinando dice querer tener de nuevo la oportunidad de volver a ser padre (Foto: Instagram / @ferdinandoval)

El actor se sinceró y expuso que reconoce que podría ser irreal esta situación, pero por mucho que él mismo se vea como un hombre de ciencia, este tipo de eventos no dejan de hacer conmoverlo y simplemente las acepta como su corazón se lo dicta.

“De pronto no puedes creerlo, soy un hombre de ciencia, pero a veces por raro que parezca, enriquece mucho espiritualmente y me gusta pensar que fue así porque está viviendo en nosotros, en nuestros recuerdos, en nuestro espíritu y en nuestro día a día”, agregó Valencia.

Tadeo dentro de poco cumplirá dos años y Ferdinando externó sus deseos por tener un hijo más, pero todavía no está seguro de logarlo tras la muerte de su bebé, pues declaró que no sólo se interpone el miedo, sino también la situación por la pandemia.

“Dentro de mí hay una fuerza que me dice: ‘Quiero más, soy muy niñero’; pero también tengo mucho miedo de volver a ser papá, y hay que ser razonables, no quiero someter a ningún riesgo a mi negrita porque estamos en épocas de COVID-19. Pero quizás un día de éstos les demos la sorpresa”.

Ferdinando Valencia dice que es "hombre de ciencia", pero piensa que su hijo Dante todavía los acompaña espiritualmente (Foto: Instagram / @ferdinandoval)

En entrevista con Jorge “El Burro” Van Rankin, para el programa Hoy, cuando falleció Dante, Ferdinando expresó que los mellizos que tuvo con Brenda Kellerman estaban sanos, pero las malas decisiones médicas los llevaron a enfrentar una tragedia.

Según el actor, los problemas de salud comenzaron unos 10 días antes de que los mellizos nacieran, pues a Kellerman se le diagnosticó preeclampsia y cuando finalmente nacieron los pequeños un médico ordenó que se le suministrara oxígeno durante dos horas a Dante. A los 5 días el bebé fue entregado a sus padres, pero ya había contraído meningitis.

Más adelante, el estado de salud del bebé se agravó. “Ahí ya nos dijeron que el niño no tenía nada más meningitis, sino que hidrocefalia, un derrame cerebral, neumonía, insuficiencia cardíaca, los riñones no estaban trabajando, así muchos días. Hasta que nos dijeron yo creo que ya la libramos, yo creo que vamos a salir adelante y al día siguiente se murió Dante”, explicó.

Debido a las costosas cirugías a las que tuvieron que someter a Dante, Ferdinando Valencia contrajo una gran deuda, de la cual ha logrado ir saliendo gracias a que sustituyó a Eleazar Gómez en la telenovela La mexicana y el güero después de que el actor fuese detenido por violencia hacia Tefi Valenzuela.

