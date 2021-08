“Hoy deserté, amigos”: Ana Lago habría dejado la narración de los Juegos Olímpicos

Ana Lago es narradora de los Juegos Olímpicos (Foto: Instagram/@analago95)

La atleta mexicana es narradora de Gimnasia Artística femenil y varonil para TV Azteca en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, no obstante, el pasado 30 de julio Ana Lago anunció que habría desertado por diversos motivos de salud. En su publicación ella no especificó si se trataba de una pausa temporal o de la suspensión total de su participación.

Ana Lago aprovechó su cuenta oficial de Twitter para compartir con sus más de 300,000 seguidores las razones que impulsaron su decisión, explicó que el ritmo de trabajo como conductora del evento deportivo había impactado su salud de manera negativa, es por esto que habría desertado como una medida de autocuidado.

Es importante recordar que la diferencia de horario entre México y Japón es de 10 horas, por lo que todas las competencias se desarrollan en la noche y la madrugada; el permanecer despierta tantas horas para trabajar es uno de los factores que afectaron la salud de Ana Lago, pues además es probable que esta rutina no le permitiera comer de forma saludable.

Este fue el tuit donde explicó las consecuencias del estrés en su salud (Foto: Twitter/@analago95)

“Hoy deserté amigos, creo que mi cuerpo y mi cabeza ya no aguanto más desveladas, mal alimentación, estrés, tensión y todo… durante todo el día he tenido dolor intenso de cabeza y pensé que durmiendo unas horas pasaría pero no fue así, espero mañana sentirme mejor!” escribió la ex competidora de Exatlón México.

De inmediato esta conductora recibió el apoyo de sus fans, pues en diversos tuits, las personas le expresaron empatía ante las complicaciones de salud que presentó. Su tuit alcanzó más de 2,000 “Me gusta”.

Algunos de los comentarios que recibió fueron: “Al final, todo tiene su recompensa La tuya es, que cada que estás en la pantalla demuestras quién eres. Has sido un nuevo aire en la conducción para Azteca”, “Ánimo la verdad es comprensible todo lo que sientes pero sabes, me encantó verte en tu nueva faceta” y “Ánimo @analago95 descansa que buena falta te hace ya mañana será un mucho mejor día”.

Ana Lago durante su participación en Exatlón (Foto: TV Azteca)

Ana Lago es conocida por su participación en dos ocasiones en la competencia deportiva conducida por , en una de las cuales culminó su participación en el cuarto lugar. Sin embargo, es la primer mujer mexicana en ganar una medalla de oro en en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Mayaguez 2010, donde también obtuvo una medalla de plata en suelo femenino.

También obtuvo medallas en los Juegos Centroamericanos y los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz durante el 2014 así como en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011. Ana Lago es una referencia en gimnasia artística mundial con 21 años de experiencia en el deporte.

En 2019, Ana Lago mostró todo su ingenio durante la competencia The Super Star of Gymnastics celebrada en Londres, Inglaterra, al vestir un traje con forma de mariachi para presentar su rutina. La joven también llevó un sombrero al estilo de alguien que le lleva serenata a una persona.

Ana Lago ha participado en Extalón México y en competencias como los Juegos Centroamericanos y del Caribe. (Foto: @analago95/ Instagram)

Las sorpresas no acabaron ahí. Lago decidió usar la canción Poco Loco, tema principal de la película Coco, cinta realizada por Disney y Pixar, que inmediatamente cautivó a todo el público que se encontraba presente en la Arena O2.

Ana lució un traje color negro en su mayoría con vivos plateados y con la forma de un saco de mariachi, una camisa blanca y un moño rojo. La rutina rítmica de piso de Lago duró aproximadamente un minuto y se llevó los aplausos y ovaciones de los aficionados tras finalizar.

