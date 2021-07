Ana Lago, de Exatlón a narrar los Juegos Olímpicos: “Mi mayor reto es transmitir lo que sé”

Ana Lago ha participado en Extalón México y en competencias como los Juegos Centroamericanos y del Caribe. (Foto: @analago95/ Instagram)

Los Juegos Olímpicos de este año representaron un cambio radical en cada una de las vidas de los atletas del mundo. No sólo la rutina cotidiana se modificó completamente, sino también la manera en que cada uno de ellos ven el mundo del deporte.

Tal es el caso de Ana Lago, quien en esta ocasión estará en los Juegos Olímpicos como narradora Gimnasia Artística femenil y varonil para TV Azteca. Son sus variadas medallas en diversos eventos deportivos de alto nivel como los Juegos Centroamericanos y del Caribe, pero también su pasión y perseverancia lo que la han posicionado como una referencia en las barras.

Infobae México platicó con Ana Lago sobre su primera experiencia como narradora en gimnasia artística.

En esta ocasión, la atleta participará en los Juegos Olímpicos como narradora. (Foto: @analago95/ Instagram)

“Mi mayor reto es transmitirle a la gente lo que yo sé y que durante tantos años he aprendido, pero también que entiendan más allá de la rutina: el cómo se siente a lo mejor un atleta el pararse enfrente de un juez, el pararse en un aparato, en una plataforma, o sea lo nervios que se sienten estar ahí”, expresó la ex participante de Exatlón México.

Lago compartió cómo es su sentir ahora que ella se encuentra tras los micrófonos. “Es algo muy diferente, antes me tocaba a mí realizar las rutinas, ahora las voy a narrar. Siempre que veo competencias, tengo la emoción a flor de piel, o sea, se siente la misma emoción como si yo estuviera haciendo las rutinas. Creo que eso va a influenciar mucho, el ponerle esa emoción que yo siento y que la gente también se emocione junto conmigo, junto con las personas que están ahí en Juegos Olímpicos haciendo sus rutinas”, comentó que espera Ana.

Ahora que Lago estará del otro lado, la regiomontana de 25 años podrá demostrar a la gente todo el proceso que ocurre detrás de lo que se ve durante las transmisiones para los participantes de los Juegos. “Independientemente de los resultados, creo que estar en unos Juegos Olímpicos es lo más grande que un atleta puede lograr, obviamente (también) las medallas, pero el apoyarlos y el no juzgar, creo que eso es lo primordial que quiero dar a entender. Que, independientemente los resultados, es un gran logro ir a unos Juegos Olímpicos”, espetó la gimnasta.

Ana Lago buscará transmitirle a la gente lo que se siente estar en una competencia. (Foto: @analago95/ Instagram)

Sin duda, la pandemia por COVID-19 provocó algo que ha sucedido muy contadas veces: el retraso de un evento de la magnitud de Tokio 2020 representó un cambio extremo en la forma en la que se ven los Juegos Olímpicos.

“Fue algo muy difícil para todos los deportistas, porque se corta un ciclo olímpico muy importante allá, a un año, a meses de que fueran los Juegos. El que nos dieran la noticia de una pandemia, el que no podíamos salir a entrenar como se debía entrenar, no podías competir, creo que te corta todo: los entrenamientos, la preparación que llevas durante años, el fogueo internacional, que es muy importante, el estar compitiendo te da la seguridad para pararte en un escenario de este nivel”, reveló Lago.

Por su parte, la deportista de talla internacional compartió cómo fue que vivió la pandemia. “Al inicio de que me enteré que había una pandemia, pues claro que yo estaba en competencias. Se cancelaron y me tuvieron que volar de urgencia, regresar a México y cuando llego acá a Monterrey creo que sí fue una sorpresa para todos el que no pudiéramos salir de la casa. El lado positivo que yo le veo es que nos unimos más como familia todos”, reveló Lago.

Lago también participó en Exatlón México y destacó por su desempeño. (Foto: @analago95/ Instagram)

“Yo me fui de nueva cuenta a Exatlón, entonces me alejé un poquito del tema de la pandemia, pero regreso y pues las cosas no estaban tan poco del todo bien, pero mejorando, entonces pues ahí la llevamos. Creo que hemos salido adelante de todo esto”, aseguró Ana.

Ana Lago es conocida por su participación en dos ocasiones en el reality show Exatlón México, en una de las cuales culminó su participación en el cuarto lugar. Sin embargo, es la primer mujer mexicana en ganar una medalla de oro en en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Mayaguez 2010, donde también obtuvo una medalla de plata en suelo femenino.

También obtuvo medallas en los Juegos Centroamericanos y los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz durante el 2014 y en Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011. Ana Lago es una referencia en gimnasia artística mundial con 21 años de experiencia en el deporte.

