Por qué Alejandra Guzmán terminó con Pablo Moctezuma, el papá de Frida Sofía

Alejandra Guzmán reveló secretos que mantenía ocultos (Foto: Instagram/@laguzmanmx)

Hace unos días Alejandra Guzmán fue entrevistada por Yordi Rosado para su programa de Youtube La Entrevista. Durante la conversación que duró más de una hora, la cantante reveló detalles de su vida personal que hasta el momento permanecían ocultos, entre los temas que se tocaron estuvo la relación que sostuvo con Pablo Moctezuma, a quien decidió dejar después de numerosos abusos.

La hija de Silvia Pinal y Enrique Guzmán afirmó que cuando mantenía una relación con el padre de Frida Sofia, él se la pasaba jugando Atari con sus amigos todo el día, lo cual afectó a Guzmán. Contó que llegaba del trabajo cansada y la casa “estaba llena de amigos y de chavas”, por lo tanto no podía descansar bien y esto le afectó en su vida profesional.

De la misma manera, dijo que Pablo sintió celos del modelo que apareció en el videoclip de la canción Mírala, Míralo y aseguró que Alejandra había mantenido relaciones sexuales con él, por lo que la golpeó en repetidas ocasiones: “Eran unas tranquizas que, ¡olvídate! Tranquizas buenas. Entonces dije ‘hasta aquí llegamos’. Creo que con él fue la relación en la que más violencia hubo”.

La artista habló sobre la vilencia que vivió al lado de Pablo Moctezuma (Foto: Instagram @laguzmanmx)

A pesar de contar con numerosos restaurantes, Pablo Moctezuma no apoyó a su hija Frida Sofía económicamente después de la ruptura en su relación con la cantante, así lo afirmó Alejandra: “Dejaba que viera a su hija y todo. Nunca le prohibí que la viera, aunque no recibiera dinero para los zapatos ni para la escuela”.

La Reina de Corazones también habló sobre cómo vivió la separación de sus padres: “Se divorciaron mis papás cuando yo tenía 6 años. Ahí empecé a bailar ballet y ahora entiendo porqué era mi escape. Fue muy fuerte porque nos mandaron llamar a mi hermano, a Stephanie y a mí a la oficina del director. Llegó mi mamá para decirme que se iba a divorciar y yo le dije: ‘pues adelante’”.

La cantante vivió años complicados, pues no podía ver a su padre sin estar acompañada de un equipo de seguridad: “Mi papá era un poco agresivo y mi mamá no quería que nosotros nos viéramos, entonces teníamos seguridad. No nos dejaban estar solos con él, ni en casa de mi mamá ni en la de él; sí fue algo raro”, dijo la artista.

Alejandra sufrió los primeros años tras el divorcio de sus padres (Foto AP/Alan Diaz, archivo)

“La vi triste y muy mal, lo que más quiere uno en ese momento es ver a sus padres bien. Yo por supuesto la apoyé pero como siempre fui la consentida de mi papá, me dolió muchísimo”, dijo Alejandra con respecto a los difíciles momentos que vivió su madre cuando ella era apenas una niña.

El tema de su relación con Erik Rubín y su infidelidad con Paulina Rubio también fue tocado por Guzmán, pues contó cómo fue que comenzó y terminó todo: “Empecé a salir con Erik porque me gustó en unos Premios TVyNovelas, el cual yo me lo gané, yo iba con un vestido verde”.

Los tres cantantes protagonizaron un triángulos amoroso hace algunos años Fotos: Cuartoscuro // Instagram @paulinarubio / @paulinarubio

“Ahí nos encontramos Erik y yo. Él estaba guapo, tenía la cara de Princesa Tibetana, su cabello largo, sus dos arracadas y yo dije ‘papacito hermoso’. Salí con él como dos meses hasta que me enteré que salía con Paulina otra vez”.

Tras el fin de su relación con el cantante, Alejandra platicó del tema con su productor, quien le compuso la canción Hey Güera, a lo cual Paulina respondió con Ese hombre no se toca, canción realizada por el mismo productor.

SEGUIR LEYENDO: