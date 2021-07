“Siempre se burlan de mí”: Frida Sofía respondió fuerte a quienes la comparan con Michelle Salas

Frida Sofía expresó que está harta de las comparaciones en redes sociales (Foto: Instagram / @laguzmanmx)

Frida Sofía de nueva cuenta estalló en redes sociales tras ser comparada con Michelle Salas. En stories de Instagram, la famosa criticó contra los comentarios de algunos seguidores que la cuestionaron sobre su opinión de la hija de Luis Miguel en un vestido de novia.

“Y regresamos con las agresiones. Siempre se burlan de mí a compararme con esta mujer, ¿por qué me dicen que tengo que ser como ella? No conocen a ninguna de las dos, no tenemos nada que ver. No tengo relación alguna, compárenla con su hermana. Tendría más sentido”, escribió la famosa en sus redes sociales.

Al tiempo, Michelle Salas se dejó ver con Danilo Díaz, su nuevo romance, con quien ya había tenido una relación hace más de cuatro años. La pareja no habría regresado sólo para estar juntos de nuevo como novios, sino que tendrían la intención de dar un paso más y formalizar su amor, según información del periodista de espectáculos Miguel Ángel Maldonado.

Frida Sofía denuncia agresiones en redes sociales (Instagram)

Según reveló el Miguel Ángel “El Chiapaneco”, el novio de la hija de Luis Miguel pretende darle el anillo de compromiso a su novia en unos meses, ahora que decidieron retomar su relación, pues estaría buscando la ocasión perfecta para hacerlo. Incluso, Salas Lució en redes sociales un vestido de novia que levantó sospechas.

En tanto, las famosas han sido comparadas en ocasiones anteriores. Siendo para las audiencias Salas como una mujeres “ejemplar” y Frida Sofía “como la oveja negra de la dinastía Pinal”. Estas comparaciones sin relación aparente, iniciaron desde que la hija de Alejandra Guzmán hiciera su debut en la revista Play Boy.

Frida Sofía pide un alto al acoso en Instagram

Por otra parte, hay novedades en el litigio de la hija de la Reina del Rock. Los abogados de Frida Sofía explicaron este 8 de julio para el programa Ventaneando algunos detalles respecto a la situación legal que atraviesan la joven y Enrique Guzmán, detallaron aspectos relacionados a la residencia de la influencer.

De acuerdo con Xavier Olea y Diana Valderrama, abogados de la joven, Frida Sofía no tendría problemas en el proceder de su denuncia si no viaja a México, ya que en un caso necesario, si así lo considera la Fiscalía, el Ministerio Público puede trasladarse a la ciudad de residencia de Frida y dentro del consulado recabar alguna información o alguna entrevista.

Ellos especificaron que la influencer atraviesa una situación migratoria no concluida, por lo que actualmente no puede salir de Estados Unidos, no obstante, esto no sería un impedimento para que declare en contra de Enrique Guzmán, a quien acusó y denunció como responsable de presuntamente haber abusado sexualmente de ella a los cinco años desde hace varios meses.

Hay novedades en el caso de abuso sexual que denunció Frida Sofía. Fotos: Instagram @ifridag/@laguzmanmx

Por otra parte, Alejandra Guzmán ha reiterado que el desencuentro familiar con Frida Sofía ha sido lo más desafiante de su vida.

“Yo he decidido estar en paz conmigo misma y dejarle las cosas con las que no puedo a Dios, y salir adelante y salir a cantar con todas las ganas que tengo, hacer una catarsis de todo lo que tiene mi corazón y mi alma con todo lo que me ha dolido hasta el fondo de mi corazón”, dijo la cantante.

Aún sin mencionar el conflicto legal o el nombre de Frida Sofía, dijo en Ventaneando que ha sido un trago amargo. “No ha sido fácil, pero estoy tranquila porque sé la verdad y porque tengo fe en que pueda yo ayudar de alguna manera. Esta es la prueba más dura de mi vida y a veces uno no entiende las maneras que hay para llegar a algo”, dijo en una de las emisiones más recientes del vespertino.

Anteriormente, su hija había defendido sus acusaciones en contra de Enrique y Alejandra Guzmán diciendo que “la verdad” saldría a flote, pues su abuelo la acusó de mentirosa y su madre le pidió a través de un video detener la polémica que había iniciado.

SEGUIR LEYENDO: