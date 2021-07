Alejandra Guzmán recordó cuando Erik Rubín la engañó con Paulina Rubio

Su triángulo amoroso ocurrió en los 90's (Fotos: Cuartoscuro // Instagram @paulinarubio / @erikrubinoficial)

Alejandra Guzmán, Erik Rubín y Paulina Rubio fueron parte de uno de los triángulos amorosos más famosos de hace varios años. Recientemente en una entrevista con Yordi Rosado, “La reina del rock” reveló cómo fue que “la chica dorada” se entrometió en su relación con el extimbiriche.

En la serie de preguntas y respuestas la actriz detalló cómo inició la relación con el cantante y la forma en la que se enteró que le fue infiel. “Empecé a salir con Erik porque me gustó en unos Premios TVyNovelas, el cual yo me lo gané e iba con un vestido verde. Ahí nos encontramos Erik y yo. Estaba guapo, tenía la de Princesa Tibetana, su cabello largo, sus dos arracadas, yo dije ‘papacito hermoso’. Salí con él como dos meses hasta que me enteré que salía con Paulina otra vez”, reveló.

La rockera actualmente enfrenta un problema familiar con su hija Frida Sofía (Foto: Instagram @laguzmanmx)

Después de que Guzmán se enteró del engaño, terminó su relación con Erik y se lo contó a su productor musical, quien era el mismo que trabajaba para Paulina y así sucedió el enfrentamiento musical entre las dos cantantes. “Ahí le conté al productor, me hizo la de ‘Hey Güera’, a ella le puso ‘ese hombre no se toca’ o algo así. Era el mismo productor (de las dos), fíjate que copiona , donde yo iba, ella venía no sé por qué siempre lo hacía. Sí, lo mandé a volar”.

“La Guzmán” nunca le dijo a Rubín que la canción era dedicada para él, pues no volvió a hablarle en un tiempo. “Cuando ya trueno, ya no te vuelvo a hablar, pero sí me dolió, no me gusta que me sean infiel y menos con una famosa”, reveló.

Alejandra Guzmán ganó un premio este año en los "Fans’ Choice Awards" en la categoría Mejor Video Feat. Artista Femenino (foto: Instagram @laguzmanmx /@paulinarubio / @erikrubinoficial)

Años después de este suceso, la intérprete de Eternamente bella aseguró que ya ha tenido contacto con ellos e incluso participó con “la chica dorada”. “Sí lo he visto (a Erik), lo saludo y me da mucho gusto que esté bien; ahora que está con Andrea lo respeto mucho y sus hijas están hermosas, pero lo veo diferente. Con Paulina trabajé en un video , íbamos a hacer un proyecto, pero ya no salió por la pandemia y otras cosas”.

En la misma entrevista la hija de Silvia Pinal detalló que se ha sometido a 40 cirugías para tratar de reparar el daño que le provocó las inyecciones de polímeros en los glúteos que recibió en el 2012. “Empecé a darme cuenta de que no estaba bien de salud cuando estaba en Londres haciendo un disco. Ahí ya no podía caminar y me empezaba a sentir muy mal, con una fiebre espantosa. Se necrosa tu piel, se pone negra y dura como una piedra y el plástico no permitía que pegara mi piel con mi piel porque había plástico”, relató.

La cantante también ha enfrentado el cáncer de mama (foto: Instagram/@laguzmanmx)

Alejandra compartió que su estado de salud era tan delicado por la falta de conocimiento para extraer el plástico, que firmó un documento para que experimentaran con ella e intentaran salvarle la vida. “Me desesperaba que no pudieran ayudarme, porque en ningún libro viene cómo, entonces yo firmé para que hicieran experimentos conmigo y no los voy a acusar si me muero ni nada”.

La actriz reveló el número de operaciones que ha necesitado para retirar los residuos y cómo se ha sentido al respecto. “Estuve internada seis meses en el hospital con un sistema que te empieza a sacar más de piel por dentro [...] Me han operado como 40 veces. Tengo una historia clínica que wow, soy la VIP de ahí. Ya no me siento mal. Siento que ya no tengo nada porque me han rebanado una tras otra. Amo mis cicatrices, ahora me quiero más que antes, me acepto más, me cuido más y el haber estado en el hospital me hizo darme cuenta de la capacidad que tiene uno de aprender”.

