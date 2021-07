Alejandra Guzmán quedó varada en inundación y policía acudió a su rescate

Alejandra Guzmán compartió su nueva imagen (Foto: Instagram/@laguzmanmx)

Las fuertes lluvias que se han registrado los últimos días en la Ciudad de México han causado estragos en las vialidades y circuitos, por lo que las inundaciones en ciertos puntos de la capital no se han podido evitar como suele suceder cuando se presentan estos casos.

Una de las afectadas por la torrencial tormenta de la tarde de este martes 20 de julio ha sido Alejandra Guzmán, quien desde su cuenta de Instagram reportó a través de sus historias que se encontraba varada a bordo de su vehículo, y sin poder avanzar por el encharcamiento en la vialidad.

La rockera sorprendió y preocupó a sus seguidores, sin embargo, en el video se muestra con buen humor y enfoca a sus alrededores donde desde el interior de su vehículo aparece rodeada de aguas sucias que quedaron estancadas por las coladeras tapadas de la calle por donde transitaba.

Las lluvias torrenciales ocasionaron que la cantante quedara varada en la vialidad (Foto: Captura de pantalla)

En el video, se puede ver cómo la camioneta de la cantante de Hacer el amor con otro es enganchada a una grúa para lograr avanzar. El percance provocó que se detuviera la circulación, pues una coladera tapada inundó la vialidad por donde circulaba el vehículo de la hija de Silvia Pinal.

El incidente también atrajo la atención de policías de protección civil y otros elementos que ayudaron a desazolvar la calle, misma que la cantante no reveló cuál era o dónde se encontraba.

Elementos de protección civil acudieron al lugar para destapar las coladeras (Foto: Captura de pantalla)

“Look at this: estamos aquí atorados en una laguna Emiliano (su chofer), mi comadre, y yo, y nos vino a jalar una grúa, ¿cómo ves? y hay mil policías y no dejamos pasar a nadie, ahí están todos parados, mira. Ya destaparon las coladeras. Ahí están destapando una coladera…”, se le escucha decir en el video a la reina de corazones.

Al momento no existen más detalles del percance, pero por lo que se alcanza a ver en el clip compartido, la camioneta de Alejandra fue arrastrada por la grúa para salir de la inundación. Se infiere que tras el desazolve, la policía permitió el paso a los vehículos varados a metros de la cantante.

Metros atrás del vehículo de Alejandra, se pueden ver a más autos esperando el desazolve (Foto: Captura de pantalla)

En los últimos días Alejandra Guzmán ha compartido varias fotografías donde se le ve disfrutando el tiempo con su sobrino Apolo, hijo de Luis Enrique Guzmán, pero también se dejó ver con un nuevo color y peinado en su cabello.

El pasado 15 de julio la cantante publicó una foto junto a su estilista, el cambio que se realizó consistió en alaciarse el cabello, y hacerse un corte que le rebajó la cantidad del mismo que decoloró casi en su totalidad, pues en la imagen aún se ven las raíces en su tono natural.

Específicamente en esa publicación, la cantante no permitió que sus más de 3 millones de seguidores realizaran comentarios, no obstante, como etiquetó a su estilista, las personas no dudaron en emitir su opinión respecto al cambio de Alejandra en su perfil.

Así es como luce ahora Alejandra Guzmán (Foto: Instagram/@laguzmanmx)

“Alejandra es una diosaaa, eternamente bella”, “Qué bellísima es la reinaaa” y “Hermoso color y corte que hicieron a mi cantante favorita. Me encanta.” fueron algunos de los comentarios que recibieron los perfiles del salón de belleza.

La cantante se ha realizado varios cambios este año pues además de que ya se había dejado ver con rayos o luces de cabello más claros que su tono, el pasado 26 de abril, Alejandra Guzmán subió un video a su cuenta de Instagram en el que avisó a sus fans sobre el cambio de fecha de su concierto virtual.

Este fue planeado originalmente para el 15 de mayo y se llevó a cabo el 3 de julio, en él interpretó canciones como Eternamente bella, Mírala, Míralo, Mala Hierba y Volverte a Amar. Con dicho evento promocionó su último disco llamado A más no poder.

