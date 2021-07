El emotivo y triste mensaje con el que Pedrito Sola recordó a su hermana Coral

Foto: Captura/Instagram @linetpuentes

El conductor de Ventaneando, Pedro Sola recordó con cariño a su hermana Coral, quien falleció en 2019. Aunque es poca la información que se tiene de ella, se sabe que el afecto que le tenía el famoso era tanto que incluso cuando se enteró de su muerte, intentó no hacerlo mediático por respeto a ella.

“Hoy mi hermana Coral hubiera cumplido 72 años. En donde quiera que esté le digo que la extraño como a nadie”, escribió el mordaz comunicador de espectáculos en su cuenta de Twitter.

Pedro Sola reveló que durante mucho tiempo fue un tema muy difícil para él. En ese año incluso llegó a decir que sufría de depresión. A la fecha, ha usado ocasionalmente sus redes para recordar “lo mucho que extraña a su hermana”.

En su canal de YouTube, el conductor confesó, en 2019, que decidió mantenerse en silencio para evitar que medios de comunicación fueran al funeral que se realizó en la Ciudad de México y al cual acudieron amigos cercanos y familia.

Pedro Sola recuerda que extraña a su hermana

“Hay revistas muy morbosas y son tan tremendas y tan amarillistas estas publicaciones, que son capaces de sacarle fotos al cadáver de mi hermana y subirlas en su próxima edición”, comentó en su video de redes sociales.

Por otro lado, en dijo que estar en el set de Ventaneando fue de las experiencias más difíciles en aquel entonces. “De repente dijo ‘adiós’ y se murió. Ustedes se imaginarán que este trance tan tremendo que sufrí. No es fácil estar al cien por ciento con la personalidad, uno sentado frente a la cámara, en Ventaneando sí porque allí es mi chamba y ni modo”, recordó en su canal.

Pedro Sola detalló que la muerte de su hermana llegó luego de una larga batalla contra el cáncer que mantuvo a la familia en hospitales desde hace algún tiempo y que en el programa se trató de mostrar alegre, pues el público no tenía idea de lo que estaba pasando.

En tanto, el pasado 15 de abril, la actriz Lucía Méndez sorprendió al mundo del espectáculo al incursionar como youtuber con una sección de entrevistas a celebridades del medio. Desde entonces, la intérprete ha tenido a destacados invitados, siendo el más reciente Pedro Sola, quien habló abiertamente sobre su experiencia al consumir drogas y reveló que, a sus 74 años, estaría dispuesto a desnudarse frente a los demás.

Foto: Pedro Sola/Youtube - captura de pantalla.

Así lo dio a conocer el presentador mexicano luego de haber contado una anécdota en la que un profesor de teatro le pidió a la clase quitarse la ropa como parte de una actividad, pero en ese momento no pudo hacerlo: “El cuerpo que tengo ahora ya es como de vejiga urinaria, lo tenía perfecto, todo en su lugar”.

“Al quinto ensayo dice el maestro que hoy nos vamos a despojar de la miseria y de la vergüenza y nos tenemos que encuerar unos frente a otros”, agregó y después explicó que decidió abandonar la clase debido a la pena que sintió, por lo que se dio cuenta de que a las mujeres de la clase les costó menos trabajo en comparación de los hombres.

Sin embargo, Pedro Sola reflexionó que en la actualidad es algo que sí haría: “Ahorita, de vejo, podría. fíjate, qué curioso. Ya no me da vergüenza nada. Me desnudaría y caminaría, lo único que me preocuparía es que me sacaran fotos para subirlas en las revistas y en el internet”.

