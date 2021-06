Pedro Sola agradeció a su padre por apoyar su orientación sexual: “Fui privilegiado”

Pedro Sola habló sobre el presupuesto de un festival Europeo y captó la atención del director de TV Azteca (Foto: Instagram/@tiopedritosola)

Esta mañana el conductor de Ventaneando, Pedro Sola, dedicó un emotivo mensaje a su padre, Pedro Sola Ruiz, y le agradeció por el apoyo que le ofreció respecto a su orientación sexual, a pesar de la educación que recibió.

Desde su cuenta de Twitter, la personalidad de la televisión expresó el cariño que siente por su progenitor, quien falleció hace algunos años, en el marco del Día del Padre: “Tuve un padre que nació en 1911 en un pueblo en una España medioeval”, comenzó.

A la postre, Pedrito narró que fue sumamente privilegiado por el apoyo que recibió por parte de su padre respecto a su orientación sexual: “Fui privilegiado por la comprensión, apoyo y cariño que me dio, siendo como soy de condición y naturaleza diferente a la que él seguro hubiera querido”.

“Gracias papá, por todo. Te extraño”, concluyó Pedrito en el tuit que al momento tiene cerca de mil likes. Entre los seguidores del conductor, muchos mostraron su apoyo y aplaudieron las palabras de Sola.

FOTO: Twitter/@pedrosola

“Y sobre todo en esas épocas, Pedrito, cuando el mundo era cerrado”, escribió un usuario en referencia a la decisión del señor Sola Ruiz. “Tío Pedrito, no lo pudiste decir mejor” y “A un padre siempre se le extraña. Queda su ejemplo”, agregaron otros seguidores.

Anteriormente, el conductor ya había narrado el trato que le dio su familia cuando reveló sus preferencias sexuales a sus familiares. Durante una entrevista con el sitio Escándala, el presentador del programa de espectáculos de TV Azteca recordó lo sucedido.

“Mi mamá me preguntó cuando tenía como 14 años, en relación a mi forma de ser, me dijo ‘¿no te gustan las mujeres?’ y le dije que no. Entonces ella (habló) con mi abuela y le dijo ‘hay que llevar al niño al doctor’ y mi abuela le hijo ‘no porque no está enfermo’”, narró.

“Mi mamá le dijo ‘va a sufrir’ y mi abuela ‘no si lo apoyamos’. Y estaba mi papá presente, entonces mi papá volteó, me vio y siguió leyendo, entonces yo no tuve ningún conflicto en ese sentido”.

Pedro Sola tuvo se rasuró el bigote (Foto: Twitter/ @VentaneandoUno)

Asimismo, durante aquella entrevista, Pedro Sola habló sobre su situación sentimental y aprovechó para revelar varios detalles relacionados a su pareja, con quien actualmente lleva 20 años de relación.

“Tenemos un buen rato, casi 20 años, es un hombre genial, muy inteligente. Desde hace 18 años vivimos juntos, es muy él y es muy él para mí. Somos una pareja cómplice, él me cuida y me protege muchísimo, siendo muchísimo más joven que yo, tiene una inteligencia muy grande, veo en él a mí papá”, agregó.

Aunado a esto, recientemente Pedrito fue la portada de la revista Quién, en donde también habló sobre su orientación sexual y narró que cuando tenía entre tres o cuatro años de edad ya se sentía seguro sobre ella.

“Yo no me hice homosexual, así nací. La gente sabe simplemente cuando me ven: me siento frente a la cámara, hablo como hablo, soy como soy. Siempre he sido amanerado o afeminado pero me vale... yo soy así. El que me quiere, me quiere así y, afortunadamente, mucha gente me quiere”, expresó durante la entrevista con la publicación.

Foto: Captura/Instagram @linetpuentes

No obstante del apoyo que recibió de su familia, Pedrito reconoció que ha sido agredido en distintas ocasiones: “La gente cree que te insulta. A mí no me insulta nadie. ¿Qué me va a pasar porque me digan lo que soy? Sí soy, ¿y qué? Un jovencito que descubre que es gay, y ve a un señor ya de cierta edad que también es gay en la televisión y que habla abiertamente. Si soy ejemplo, qué bueno. Espero ser un buen ejemplo”, concluyó.

