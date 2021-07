Regina Blandón cumplió 31: entre polémicas y su icónico personaje de Bibi, así fue su festejo

Regina Blandón envió mensaje de aceptación corporal a sus fans (Foto: Instagram / @reginablandon)

Regina Blandón llegó a su cumpleaños número 31 después de varias polémicas que, en recurrentes ocasiones, la han llevado a ser tendencia en redes sociales. Además, aunque sigue cosechando frutos con su carrera, la actriz aún se mantiene en el imaginario mexicano por su icónico personaje en La Familia P. Luche.

Este domingo 25 de julio, María Regina Blandón Marrón cumplió otro año más de vida rodeada de familiares y amigos. En su cuenta de Instagram, la actriz de Guerra de likes compartió una fotografía en donde posó muy feliz acompañada de algunos invitados con lo que convivió en una terraza con vista al mar.

“Mañana es mi cumpleaños y estoy muy, muy, muy feliz, la verdad. Qué suerte tengo de tener a gente tan chida cerquita”, escribió en su historia.

Hasta el momento, la actriz recibió una felicitación de su compañera Michelle Rodríguez (Captura: @reginablandon/Instagram)

Entre los asistentes resaltó la presencia de Martín Altamaro, reconocido actor que en 2010 protagonizó la serie Soy tu fan a lado de Ana Claudia Talancón. Regina y Martín comenzaron una relación amorosa casi un año después desde que la también cantante se divorció del comediante Roberto Flores, con quien se casó en 2017.

En una entrevista para Pinky Promise, Regina explicó que tomó la decisión de separarse debido a que no existió buena comunicación con su pareja. A raíz de esa experiencia, la actriz reflexionó sobre lo que realmente quería en su vida y Martín Altamaro hizo que volviera a creer en el amor. Su relación sorprendió por la notable diferencia de edad, pues el actor actualmente tiene 45 años.

Al igual que con su situación sentimental, Regina Blandón se ha caracterizado por ser una figura del medio del espectáculo que mantiene su vida privada pero que, a su vez, también le gusta opinar libremente sobre temas referentes a la mujer, tales como el feminismo y el aborto.

Regina Blandón también utiliza sus redes sociales para mandar mensajes de amor propio (Foto: Instagram / @reginablandon)

En febrero de este año, Blandón estuvo en el ojo del huracán porque aseguró que “Bibi”, personaje que interpretó por 10 años a lado de Eugenio Derbez y Consuelo Duval, no era una mujer provida. La controversia comenzó cuando un twittero le preguntó su opinión respecto al punto de vista que tendría su personaje sobre el tema.

“Claro que no. Bibi siempre investiga, lee, se informa. Una persona “pro-vida” no es alguien que, creo yo, investigue, lea o se informe lo suficiente como para ver que legalizar el aborto es un tema de salud pública y de tener el derecho a decidir, no de creencias personales”, escribió.

A pesar de que en todo momento dejó en claro que era su opinión, algunos usuarios consideraron que la actriz los llamó “ignorantes”.

Regina Blandón interpretó a "Bibiana" por 10 años (Foto: Twitter@91SPEAKNOW)

Hace algunas semanas, la actriz volvió al ruedo debido a que se viralizó un comentario que supuestamente había escrito en donde decía que: “México es tan tercermundista que le dan más importancia a las niñas y niños con cáncer que a las y niñxs trans”.

Esto ocasionó desaprobación en los usuarios de la plataforma, quienes no tardaron en mandarle mensajes negativos. Al respecto, Regina declaró que el texto fue escrito para perjudicar su imagen y era completamente falso. En distintas ocasiones, la actriz ha participado en campañas con las que ha mostrado su apoyo a dicho sector de la población.

“Todo esto, el querer difamarme y calumniarme salió porque defendí el derecho a las mujeres a decidir...”, comentó en un video que publicó en sus redes sociales.

Por otro lado, para Regina ha sido complicado liberarse del personaje cómico que interpretó en La Familia P. Luche, pues aunque ya pasaron 9 años desde el último episodio, la gente aún le llama “Bibi”. A pesar de ello, la actriz declaró que le guarda cariño y estaría dispuesta a reinterpretarlo.

