Belinda informó que dio positivo a COVID-19

Belinda Peregrín ha sido actriz y cantante desde que era niña, pero ahora su vida amorosa está dando de qué hablar (Foto: Instagram)

La cantante y actriz española Belinda se contagió de Coronavirus. Según se reportó en las últimas horas, actualmente se encuentra estable y prácticamente superó la enfermedad.

La cuenta de Instagram especializada en entretenimiento @chamonic3 reportó que “Belinda se enfermó, no se sabe mucho sobre eso y no quiero entrar en detalles porque pocas personas lo sabemos... tal vez eso sea el motivo por el que Christian no asistió a la fiesta de su papá”, según se lee en la red social.

Posteriormente, Belinda confirmó su contagio a los medios de comunicación y argumentó que debido a su reciente contagio no puede recibir la vacuna contra la COVID-19 pronto.

(Foto: Instagram de Belinda)

Información en desarrollo...

