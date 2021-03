Aristeo Cázares y Carolina Mendoza: qué hicieron en su primera cita tras su salida de Exatlón México

Aristeo Cázares y Carolina Mendoza tuvieron su primera cita en un restaurante donde comieron pulpo y elotes (Foto: Instagram @ariscazares / @caromsunshine_)

Aunque ninguno de los dos confirmó la relación, más que declarar públicamente que se atraían el uno al otro, Aristeo Cázares y Carolina Mendoza tuvieron su primera cita después de su participación en el reality Exatlón México en una comida durante la estancia de ambos en la Ciudad de México.

En redes sociales, los atletas compartieron algunos detalles de la visita a un restaurante ubicado en Polanco, específicamente en Mazaryk, aunque la primera pista de un acercamiento entre ambos la dio Aristeo, cuando subió a sus redes sociales un video junto a su ex compañera, con quien en el programa se acercó mucho: “vine a ver al veterinario, a ver revíseme doctora”, a lo que ella le besa –con todo y cubrebocas- la mano.

Sin embargo, la salida no se quedó simplemente ahí ya que disfrutaron de una rica comida juntos y no dudaron en compartir algunos detalles con sus seguidores. “Yo creo que es oficialmente el primer date con Carito. Yo no le creía, pero si está bastante bueno aquí. Las tostadas de atún, el pulpo, estas cosas que no sé cómo se llaman. Yo no había venido acá”, dijo en una divertida tarde. “Aunque no lo crean, Aris me invitó por un elote en nuestra primera cita”, fue lo que publicó la clavadista.

En el programa Mimí Contigo, Aristeo Cázares afirmó que le gusta Carolina (Foto: Twitter / @MimiContigo)

En su reciente visita al programa Mimí Contigo, Aristeo dijo que entre él y Carolina solo existe una amistad, aunque afirmó que ella es una mujer que sí le gusta. “Dentro de Exatlón tuvimos algo, es una gran chica y una gran mujer a la que respeto. Pero (el reality) es cambiante, yo cambié. No sabíamos qué es lo que iba a pasar, siempre hablamos de eso. Me gusta Carolina Mendoza, somos amigos y la cosa se dio así”, expresó Cazares.

En esa misma entrevista, Aristeo reconoció que ser un adolescente rebelde y desapegado no lo hizo ser el mejor hijo para sus padres, quienes han apoyado todos sus sueños dejándolo tropezarse para aprender. De igual manera se sinceró sobre el trastorno de bipolaridad que sufre su madre y le fue diagnosticado cuando él tenía seis años de edad.

“Algunas veces fui un cretino por completo, pero todos tenemos la oportunidad de transformarnos y la responsabilidad de cambiar si es lo que quieres. Yo iba a enfrentarme a mi dolor, a los miedos y tratar de transformarme en una mejor persona e impulsar un mensaje productivo hacia afuera, no solamente correr y lanzar o festejar”, indicó.

"Es una gran chica y una gran mujer a la que respeto", fueron las palabras de Aristeo hacia Carolina (Foto: Twitter /@ExatlonMx)

Asimismo, se refirió a las críticas que recibe por su carácter, pues en diversas ocasiones se lo ha considerado como una persona soberbia, lo que él negó. “Sí puedo ser arrogante”, confió.

“Sí me creo, soy presumido a veces y no porque quiera mostrarle a los demás que soy más, sino porque voy caminando y creciendo conmigo. El alter ego es otro yo que te empuja a hacer lo que tu yo normal no puede hacer, yo he funcionado en esta última temporada así para impulsarme sin necesidad que otros me lo digan. Hay veces en las que nadie te aplaude ni te ve, siempre estamos con nosotros mismos y así es como uno crece”, dijo.

Aristeo fue eliminado de Exatlón México tras enfrentarse a una batalla contra Heliud Pulido y Patricio Araujo; a pesar de que tenía dos medallas de salvación, el hermano mayor de los Cázares solamente decidió utilizar una. Por su parte, Carolina abandonó República Dominicana tras participar en el reto de eliminación con una lesión.

SEGUIR LEYENDO: