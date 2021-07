“Lamento que no nos hayan dejado pelear el podio”: así respondió Paola Espinosa por el cuarto lugar de México en clavados sincronizados

Paola Espinosa dijo que esta plaza olímpica le pertenecía (Foto: Cuartoscuro)

La pareja mexicana de clavados sincronizados, Dolores Hernández y Carolina Mendoza, obtuvo un cuarto puesto en la prueba desde el trampolín de tres metros. Aunque no consiguieron medalla, algunos mexicanos celebraron su esfuerzo y la manera de afrontar este reto olímpico de Tokio 2020 a tan cortas edades.

Sin embargo, hubo algunas personas que no pensaron lo mismo. Tal fue el caso de Paola Espinosa, clavadista que quedó fuera de los Juegos Olímpicos, junto con su compañera Melany Hernández, a pesar de haber obtenido un boleto a Tokio 2020 en julio de 2019, durante el Mundial de Natación de la Federación Internacional (FINA).

La histórica clavadista no se guardó nada y, en cuanto terminó la competencia, envió un fuerte mensaje donde demostró su malestar por no poder representar a México en una disciplina que le ha otorgado medallas.

“Hoy era mi turno en #Tokyo2020, no hubo medalla para lamento que no nos hayan dejado pelear el podio junto a Melany Hernández, como dueñas de la plaza 3m sincro, medallistas mundiales y estar entre esas ocho parejas mundiales, les dimos el diploma olímpico. Era tan viable”, escribió Espinosa en su cuenta de Twitter.

Paola Espinosa y Melany Hernández obtuvieron medalla de bronce en el mundial de natación de 2019 (Foto: Twitter/@PaolaEspinosaO)

Dicho mensaje lo acompañó con un video que resume su competencia en el mundial de natación 2019, donde obtuvo una medalla de bronce con su compañera Melany Hernández.

Por su parte, Claudia Ruiz, representante de la clavadista que no logró su pase a la justa olímpica modificó un conocido refrán para apoyar a su compañera de trabajo y denostar lo logrado por Hernández y Mendoza.

“Cuando es para ti, aunque te quites (o te quiten), cuando no es para ti, aunque te pongas (o te pongan)”, se mofó en sus redes sociales.

Vanessa Zambotti, judoca mexicana, se molestó por la respuesta de Espinosa, por lo que le dedicó un tuit donde aseguró que las mexicanas en Japón no tienen la culpa de la polémica decisión, por lo que le pidió un poco de apoyo a sus compañeras deportistas.

“En definitiva una medalla olímpica no te hace buena persona, mija entre gitanos no nos leemos la mano, un poquito de apoyo a sus compañeras que al final no tienen la culpa si a usted la trataron con “injusticias”. (Se me cayó un ídolo) nahhh”, comentó la atleta olímpica.

La judoca salió en defensa de las clavadistas mexicanas que obtuvieron el cuarto lugar (Foto: Twitter/@vanessazambotti)

Hasta el momento, ninguna de las clavadistas participantes en los Juegos Olímpicos se ha manifestado al respecto. Por su parte, el Comité Olímpico Mexicano (COM) tampoco ha realizado alguna declaración respecto a este pleito.

*Información en desarrollo...