Criticaron a Ángela Aguilar por su vestido en los Premios Juventud y la compararon con “la Popis”

En 2012, con sólo nueve años, Aguilar lanzó la producción discográfica “Nueva Tradición”, junto a su hermano Leonardo. (Foto: Instagram/@angelaaguilar_icon)

La noche de este jueves se llevan a cabo los Premios Juventud, ceremonia con grandes figuras como Becky G, Ricky Martin, Guaynaa, Camilo, entre otros. En está edición también fueron invitados la familia Aguilar y Ángela fue criticada en las redes sociales por su vestido e incluso la compararon con “la Popis” del Chavo del ocho.

En la imagen que se ha difundido en diversos grupos de fans de la joven cantante, se puede apreciar que para la premiación decidió usar un vestido de color hueso con tirantes oversize, el cual abarca desde sus hombros hasta arriba de sus rodillas, combinando con unas medias con brillos, una diadema color amarillo mostaza y unos tacones de plataforma color blanco.

Comparación del vestido de Ángela Aguilar y "la Popis" (Foto: Instagram @angelaaguilar_icon // Televisa)

Los seguidores de la intérprete de Dime Cómo Quieres aseguraron que la indumentaria no le quedaba bien y los compararon con el vestido de ´la Popis´”. “De qué se disfrazó Angela ¿de ´la Popis´? Jaja tan bonita y teniendo un cuerpazo y ponerse esos trapos”. “¡Ay no! Ángela mejor se hubiera ido con lo que se pone en su día a día”, “No por dios que feo vestido de ´la Popis´ trae la Angelita”, “se disfrazo de ´la Popis´ díganle que todavía falta para Halloween” y “Ángela Aguilar se ve como ´Popis´”.

Al contrario de su hija, Pepe y Leonardo Aguilar recibieron muchos comentarios positivos de su vestimenta, El mayor de los Aguilar decidió usar una playera, un saco y unos jeans de mezclilla de color negro, junto a unos tenis blancos con destellos; mientras que su hijo usó su distintivo traje norteño; con una chaqueta dorada con un pantalón de vestir negro y una camisa del mismo color.

Ángela Aguilar explicó cuál fue el motivo por el que cantó lento el Himno Nacional (Foto: Instagram/angela_aguilar_)

Ángela también ha sido criticada por sus interpretaciones, pues los internautas se fueron en su contra por su forma de entonar el Himno Nacional Mexicano previo a la pelea de Saúl “Canelo” Álvarez contra el británico Billy Joe Saunders.

Ante esta situación, los usuarios de las redes sociales pidieron que la cantante se hiciera acreedora de una sanción por parte de la Secretaría de Gobernación (Segob). Sustentado con el artículo 39 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

“Muchas gracias a todos por un maravilloso regreso a los escenarios. Gracias a el ‘Canelo’, a Pepe Aguilar y a Leonardo por invitarme a un musical tan especial. Con problemas técnicos y entonaciones lentas estoy tan agradecida. Gracias por tanto apoyo y amor siempre. Les mando besos a mis angelitxs”, fue la respuesta de Angela Aguilar a través de sus redes sociales.

Ángela Aguilar aceptó las críticas por su interpretación del Himno Nacional (Foto: Twitter/ESPN)

Aunque la dependencia aseguró que no había cometido una falta en su interpretación. “quien entonó ayer (el 09 de mayo) nuestro Himno Nacional en un evento deportivo en Estados Unidos, no contravino en absoluto los citados artículos 38 y 39 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, ya que la interpretación no tuvo alteración en la letra”, se puede leer en el comunicado.

Días después, en una entrevista con el periodista Javier Poza, Ángela aseguró que esta situación le servirá para asentar mejor su trayectoria musical que apenas está iniciando: “Sí me saqué muchísimo de onda, porque nunca había vivido una situación en la que tantas personas me tiraban tanto odio y mala vibra, y mejor apagué el celular porque era un poco fuerte para mí”.

Ángela Aguilar usó un vestido de novia para el video oficial de su tema "Ahí donde me ven" (Foto: Angela Aguilar / Instagram)

Además argumentó que esto fue ocasionado por un problema técnico, “Creo que aprendí muchísimo al respecto. Ya me echaron muchísima carrilla y a lo que sigue, esto no me define como artista, al revés, creo que me define el cómo manejé la situación, porque no tenía audio y estaba en un estadio de 70 mil personas”.

“Me siento que fue un gran recordatorio de que tengo mucho que aprender todavía”, comentó

