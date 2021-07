A un año de su separación de Mauricio Ochmann, qué dijo Aislinn Derbez sobre su nueva vida

Aislinn Derbez sorprendió con una fotografía, la cual destapó su posible romance (Foto: Instagram/@aislinnderbez)

Hace poco más de un año, una de las parejas más mediáticas de México anunció su separación, lo cual generó controversias en el mundo del espectáculo debido a que el matrimonio de Aislinn Derbez con el actor Mauricio Ochmann fue considerado como uno de los más sólidos y estables del momento. Luego de haber mantenido una unión conyugal durante cuatro años, cada uno de los intérpretes dio sus razones para finalizar su relación.

Mientras el actor de 43 años recientemente dio a conocer que sostiene un romance de hace algunos meses con la conductora sonorense, Paulina Burrola; Aislinn Derbez habló sobre cómo ha sido el primer año tras la ruptura con Ochmann en el mes de junio del 2020. “Estoy muy contenta en el momento de mi vida en el que estoy ahorita y fue un largo proceso de mucho trabajo interior, y muchas cosas que hubo que ir corrigiendo, analizando, cambiando dinámicas en general”, expresó Derbez en entrevista con el diario peruano El Comercio.

Asimismo, Aislinn aseguró que, además de regresar a la soltería, ha tenido que adquirir nuevos aprendizajes en cuestiones de maternidad con la pequeña Kailani, su primera y única hija, cuyo padre es precisamente el actor Mauricio Ochmann. La intérprete de Elena de la Mora en la comedia La casa de las flores apuntó que Kailani ha sido quien la ha impulsado y ayudado a ser “esa persona para darle un ejemplo”.

Aislinn Derbez comentó que su hija Kailani es su principal motivación para convertirse en un buen ejemplo para ella (Foto: Instagram/ @aislinnderbez)

Por otra parte, la protagonista de A la Mala habló sobre las lecciones que le enseñó su padre, el comediante Eugenio Derbez, para crear sus propios recursos económicos. “El generarme mis propio trabajo es de las lecciones que más me dan paz en este momento de mi vida. Tener mis propias empresas, trabajos, negocios creados por mí, no depender de otras personas y tener mis propias cosas, es de lo que más orgullosa me siento y más paz me dan”, explicó en entrevista.

Aunque Mauricio Ochmann recientemente confirmó su noviazgo con Paulina Burrola, se han hecho especulaciones sobre el supuesto romance de Aislinn Derbez con el conferencista Jonathan Kubben, quien ha sido su acompañante en más de un viaje, incluyendo el que realizó a las montañas de Guatemala y a los bosques de Suiza, en los cuales han estado acompañados por otros amigos e incluso por Vadhir Derbez, hermano de la modelo.

Desde ese mismo viaje Aislinn ha sido relacionada con Kubben, pues aparentemente se ha convertido en más que un compañero de exploración. Durante su travesía por Guatemala estuvieron acompañados de Alosian Vivancos, quien con una foto también dejó entrever la relación a través de una fotografía compartida en historias de Instagram. Jonathan Kubben Quiñonez es un conferencista e influencer de 32 años nacido en México y con nacionalidad Belga. Actualmente se dedica a viajar por el mundo y promover su campaña Mom im fine a través de fotografías.

Se rumora que el nuevo romance de la actriz mexicana podría ser el conferencista belga Jonathan Kubben (Foto: Captura de pantalla/ Instagram @aislinnderbez)

Asimismo, una de las fotografías más recientes publicadas por Aislinn Derbez, la cual fue comentada por la actriz Camila Sodi, incentivó las sospechas sobre quién es su nueva pareja, pues aunque en entrevista con El Comercio aseguró que “ya está dándole una nueva oportunidad al amor”, hasta el momento no ha ofrecido ninguna declaración al respecto.

La publicación de la anfitriona del podcast La magia del caos rebasó los 280 mil “me gusta”. Dentro de los comentarios también resaltaron Jesús Navarro, Alfonso Dosal y Ashley Frangie, quienes le mandaron buenas vibras y halagos.

