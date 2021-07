La conmovedora reacción de Ángela Aguilar tras escuchar sus canciones en un restaurante de España

La dinastía Aguilar fue de viaje a Europa (Foto: IG @angela_aguilar_)

Desde hace unas semanas la “Dinastía” Aguilar ha disfrutado de un lujoso viaje por Europa. En esta ocasión, Ángela Aguilar se mostró sumamente emocionada al escuchar sus canciones en un restaurante en España.

Fue a través de sus historias de Instagram donde la hija de Pepe Aguilar apareció muy sonriente y le comentó a sus seguidores que estaba muy impactada pues sonó en el recinto uno de sus éxitos.

“Estamos en España, Santi, di qué acaba de pasar”, se escucha a la intérprete de 17 años. Ante esto, su acompañante respondió: “Se oyó la música de Ángela en el restaurante”. Posteriormente, la cantante se tapó la cara nerviosa sin dejar de sonreír.

Asimismo, Ángela también compartió que en un lugar en Madrid sonó la canción La Chancla, el Chivo, Puño de Tierra que es de su hermano Leonardo con su papá Pepe Aguilar.

Cabe recordar que Ángela Aguilar, integrante de una de las familias más importantes del regional mexicano, no ha dudado en compartir con sus fans de redes sociales algunos momentos de su más reciente viaje a Europa.

La joven artista presumió algunas imágenes donde se le ve tranquila y feliz en el paseo desde Costa Vasca hasta al ciudad de Biatirritz en Francia (Foto: IG @angela_aguilar_)

A principios de junio y, desde su cuenta personal, la joven artista presumió algunas imágenes donde se le ve tranquila y feliz en el paseo desde Costa Vasca hasta al ciudad de Biatirritz en Francia. Así, con un vestido de tirantes rojo, un sombrero y lentes oscuras, la cantante se mostró contenta de estar en tierras europeas.

Asimismo, en la descripción de su contenido colocó una frase del escritor Gustave Flauvert “¡Oh! Si tú pudieras leer dentro de mi corazón, verías el sitio donde te he puesto”. La publicación, que hasta el momento cuenta con más de 900 mil me gusta, se llenó rápidamente de comentarios de sus seguidores en donde alagaron las fotografías de la joven y la llenaron de corazones.

Por otra parte, la hermana de Ángela, Aneliz Aguilar, compartió desde su perfil que la familia se encuentra actualmente en España y Pepe reveló en una de sus historias que estaban en Bilbao.

Además, en una fotografía anterior, el padre de Ángela destacó que en la travesía estaban: “Aneliz, Aneliz Jr, Angela, Emiliano, Leonardo y el papá sufrido, víctima y abnegado (y el que paga TOOOOODO)”, es decir, él.

La dinastía Aguilar fue de viaje a Europa (Foto: IG @pepeaguilar_oficial)

Ángela y su interpretación del himno nacional

el pasado 8 de mayo, Ángela Aguilar fue la encargada de interpretar el Himno Nacional Mexicano, durante la pelea del Canelo, no obstante, su participación desató críticas pues muchas personas consideraron que estuvo a destiempo porque lo realizó lento e incluso hubo quienes consideraron que la joven merecía una sanción por alterar el símbolo patrio.

En el video titulado El Vlog 276 - Cantando y entonando con el Campeón, Ángela Aguilar expresó que entonó lento el Himno Nacional porque no podía escucharse a sí misma además de que el sonido en el Estadio AT&T rebotaba en sus oídos con dos segundos de diferencia.

“Estoy viendo mis críticas, no, no es cierto, lo que pasa es que el Himno lo canté perfecto sólo que muy lento, la verdad lo canté muy lento pero era porque no traía mis monitores y el sonido rebotaba como dos segundos tarde”.

Aunque no se ve en cámara, alguien más le preguntó el por qué no llevaba consigo los auriculares que le hubieran dado una referencia en el escenario, a lo que la adolescente de 17 años respondió:

“Porque se me apagaron, no sirvieron y yo me volví loca y yo de repente cuando subí y no escuchaba el micrófono yo decía ‘ya me morí, aquí ya me fui’”.

