El novio de la influencer Odalis Santos exige justicia

Victor Carreño dio más detalles de los informes de la necropsia que se llevo a cabo al cuerpo de la influencer (Foto: Instagram@odalis_sm)

Tras la muerte de la joven fisioculturista, Odalis Santos Mena, el pasado 6 de julio, su pareja e instructor Víctor Carreño exige justicia. El descenso de la deportista se dio por una reacción que tuvo su cuerpo con la anestesia.

De acuerdo con la entrevista que proporcionó a la revista TvNotas “su equipo de abogados se encuentra trabajando” para proceder legalmente.

La muerte de la también influencer se dio después de que asistiera a la clínica Skin Piel a realizarse un tratamiento para evitar la sudoración excesiva. Minutos después del ingreso de Odalis, se avisó a sus familiares de su fallecimiento.

“El 6 de julio la dejé en la clínica como a las 11:00 de la mañana y me quedé esperándola en el coche. A las 11:37 me envió un mensaje diciendo que ya la iban a pasar y todavía alcanzó a subir algunas historias a sus redes. Como a la 1:15 de la tarde me llamaron y me dijeron que Odalis estaba en paro respiratorio. Me asusté mucho, fui corriendo a la clínica y vi que estaban llegando los paramédicos para tratar de reanimarla”, comentó Carreño al respecto del día de la muerte de su entonces novia.

Según la clínica, Odalis Santos entró en paro respiratorio tan pronto como recibió la anestesia (Foto: Instagram/@odalis_sm)

En dicha entrevista Carreño aclaró que la deportista no sufría de hiperhidrosis, sino que todo se trató de una campaña publicitaria, pues el establecimiento se percató que la cuenta de la finada contaba con más de 91 mil followers en ese momento, muchos de los cuales ahora levantan la voz para exigir justicia ante las autoridades de Jalisco por la deportista que les motivó para un estilo de vida más saludable.

“Quiero aclarar que ella no padecía sudoración excesiva, sino que personas de la clínica la buscaron para promocionar un tratamiento en sus redes sociales y ella, que era muy trabajadora, lo vio como un ingreso extra porque ayudaba económicamente a su papá”, aclaró su pareja.

Según con sus declaraciones, Skin Piel contactó a Santos Mena por medio por correo electrónico con el fin de que difundiera a través de sus redes sociales el procedimiento del tratamiento con el aparato Mira Dry. Así como también confesó que la paga de Odalis sería de 6 mil pesos.

“A ella, en su ingenuidad, le pareció que estaba bien. Pidió un anticipo, pero no estoy seguro de si lo recibió”, comentó.

Odalis Santos Mena tenía 23 años de edad al momento de fallecer (Foto: Instagram@odalis_sm)

El instructor Víctor Carreño señaló que a él le preguntaron si Odalis consumía esteroides a lo que el respondió que no, pero que sí indicó que consumía clembuterol, oxandrolona y creatina. En un comunicado, la clínica se escudó de los hechos diciendo que la influencer ocultó que consumiera algún tipo de medicina o suplemento.

Cuando la revista le preguntó a Carreño el por qué consideraba que habían sacado dicho comunicado dijo que fue con el fin de “lavarse las manos”: “Obviamente estos señores de la clínica saben que el uso de esteroides es un mito y, al sacar ese comunicado, toda la gente que desconoce el tema se vino en contra de Odalis. Nosotros creemos que hubo varias negligencias”, mencionó.

En las ya mencionadas declaraciones del también nutriólogo informó que en la la necropsia se especificó que fue una reacción anafiláctica a la anestesia.

“Se encontraron dos sustancias: lidocaína y bupivacaína. No se encontró presencia de clembuterol, oxandrolona ni creatina, tampoco en el reporte de la Semefo. Entonces, no hubo esteroides ni nada, y varios especialistas nos dijeron que estos no pudieron haber causado algún problema”, explicó.

