Erasmo Catarino fue atacado tras revelar que Yuridia lo ignoró

Erasmo Catarino quería reunir a la cuarta generación de "La Academia", pero sus compañeros, incluida Yuridia, no le respondieron (IG: erasmooficial /yuritaflowers)

El cantante Erasmo Catarino reveló que recibió ataques en redes sociales luego de comentar que Yuridia, y otros de sus compañeros en La Academia, lo ignoraron cuando les propuso hacer un concierto de reencuentro.

Durante la conferencia de prensa que ofreció para presentar su disco Regresando el tiempo y celebrar sus 15 años de carrera, Erasmo se refirió al asunto de sus compañeros.

“Dicen ‘por qué hablas de..., mejor cállate’”, comentó sobre los ataques en redes. “Nadie me puede impedir decir cuánto aprecio y admiro a una persona”, añadió en la entrevista transmitida en el programa De Primera Mano.

Catarino aseguró que nunca atacará a sus compañeros de la cuarta generación de La Academia.

Erasmo quería reunir a sus compañeros de la cuarta generación de "La Academia" (IG: erasmooficial)

“Soy una persona que entiende y respeta la agenda de cada uno de ellos. Los quiero mucho y les mando un beso y abrazo enorme”.

Además expresó el gran cariño que le tiene a Yuridia, pese a que no se ven tan seguido.

“Siempre va a ser una mujer que admiro mucho, siempre voy a desearle lo mejor a mi querida Yuri , a mi compadre Édgar, los quiero mucho, de verdad”.

Reencuentro frustrado

Fue a finales de julio cuando Erasmo habló de la indiferencia de sus compañeros ante su iniciativa.

“Yo intenté hacerlo con mis compañeros de la cuarta generación. No se pudo, cada quien trae su agenda”, dijo al programa Venga la alegría sobre un posible reencuentro.

Yuridia no respondió a la iniciativa de Erasmo Catarino (IG: yuritaflowers)

El intérprete señaló que esta carrera es de “altas y bajas. Hoy le toca a alguien estar arriba y luego abajo”.

Al cantante de La Manzanita le preguntaron si Yuridia respondió a su iniciativa. “La verdad no me contestó, como muchos de mis compañeros no me contestaron porque entiendo que cada quien trae sus proyectos, sus tiempos muy contados”, explicó.

No reveló los nombres de sus ex compañeros que lo ignoraron y tampoco mencionó a la gente que sí respondió a su iniciativa.

La cuarta generación de La Academia se transmitió entre febrero y julio de 2005. Fueron 18 jóvenes los que participaron en el reality musical de TV Azteca y el ganador resultó ser Erasmo Catarino, mientras que Yuridia quedó en segundo lugar.

jolette saltó a la fama en 2005, en La Academia

Además de ellos, otras famosas integrantes de aquella generación son Cynthia Rodríguez, quien actualmente se desempeña como conductora del programa Venga la alegría, y Jolette Hernández, la polémica cantante que solía sostener duros enfrentamientos con la juez Lolita Cortés.

Adrián Varela y Silvia Mendivil fueron otros integrantes destacados de la cuarta generación.

El tema del posible reencuentro de Erasmo con sus compañeros surgió porque los integrantes de la primera generación realizaron un show, pero solo con ocho de los integrantes originales, pues aún continúan los conflictos entre Toñita y Myriam.

Raúl Sandoval defendió a Toñita y aseguró que Myriam ha mentido. También explicó que no todos sus compañeros quisieron participar en el reencuentro porque la propuesta era que todos ganarían lo mismo.

Festejos

Adaptándose a los tiempos de la Nueva Normalidad, el próximo 29 de agosto, Erasmo Catarino ofrecerá su primer show online.

Erasmo Catarino celebra 15 años de carrera (IG: erasmooficial)

Además de celebrar sus 15 años de carrera, presentará a sus seguidores los temas de su nuevo disco, en el que interpretó baladas de la década de los 70.

Fue Myriam, la ganadora de la primera generación de La Academia, la que aconsejó a Catarino entrar al mundo de los shows online,en medio del paro de actividades en el mundo del entretenimiento ante la pandemia de COVID-19.

