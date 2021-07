Kate del Castillo y su viaje relámpago a México para ver a sus papás

Hace unas semanas la familia Del Castillo acaparó los titulares de la prensa de espectáculos, pues la preocupación en torno a la salud de Eric del Castillo no se hizo esperar tras saber que el primer actor había sido trasladado urgentemente al hospital.

Y es que luego de haberse resbalado de un escalón en la casa de su hija Verónica del Castillo, el veterano intérprete fue sometido a un procedimiento quirúrgico menor en el mismo hospital al sur de la Ciudad de México donde también se atendió recientemente Silvia Pinal.

“No fue quebrada, fue una fisión de un huesito de acá. Y me abrí la frente, ya me operaron, me cosieron y de las costillas, un poco malo”, contó ante la prensa que hacía guardia a las afueras de la unidad médica.

Por fortuna del susto no pasó a mayores, y aunque el actor se hizo una herida en el entrecejo, su salud en general se encuentra en buenas condiciones y en franca mejoría en casa.

Kate mostró la emoción de regresar a su patria (Foto: Instagram @katedelcastillo)

Ahora, tras varios días del revuelo, es su hija Kate del Castillo quien emprendió un viaje relámpago a México para reencontrarse con sus papás y mantenerse al pendiente del estado físico de su progenitor.

Así lo compartió la actriz de 48 años de edad en su cuenta de Instagram, donde dejó ver a través de unas postales que se encuentra feliz conviviendo con su familia tras varios meses alejada de México, primero por la pandemia, y luego por sus ocupaciones laborales.

El actor luce sonriente con la visita de su hija (Foto: Instagram @katedelcastillo)

Y es que la protagonista de recordadas telenovelas como Muchachitas y Alguna vez tendremos alas no había podido viajar al país porque se encuentra en arduas grabaciones de la tercera entrega de la serie que la ha catapultado a la fama internacional en los últimos años: La reina del sur, la exitosa saga donde da vida a la famosa criminal “Teresa Mendoza”.

Kate bromeó sobre las afecciones de su padre (Foto: Instagram @katedelcastillo)

Aunado a ello, don Eric y su esposa Kate Trillo no podían volar a Los Angeles, California, donde reside su hija desde hace varios años, por las restricciones de viaje durante la pandemia, por lo que ahora se les ve felices con la esperada visita de Kate, con quien comparten “un domingo de flojera”, según se lee en una de las fotos que compartió la actriz y donde aparece junto a sus padres, su hermana y el hijo de ésta, Darwin.

“Mi papá y yo con los dedos chuecos. Una escapada, visita relámpago a ver a mis papás. México mi amor”, escribió la histrionisa al pie de una de las fotos donde aparece sonriente junto al veterano actor.

Kate compartió el domingo familiar además con su hermana Verónica y su sobrino Darwin (Foto: Instagram @katedelcastillo)

Y es que la visita de la exesposa del futbolista Luis García a México será totalmente momentánea, pues Kate debe regresar a Estados Unidos para continuar cumpliendo con sus compromisos laborales ya pactados, de los cuales estará hablando más adelante y que son independientes a su trabajo en la famosa narcoserie.

La vitalidad de Eric del Castillo

Verónica del Castillo contó en días pasados que su padre no sólo está llevando una muy buena recuperación, sino también está listo para su próximo papel, pues incluso ha estado ensayando. “Hoy estuvo estudiando su personaje para la nueva serie. Estoy sorprendida, tiene más vitalidad que yo. Gracias por sus oraciones, muestras de cariño y buenas intenciones”, expresó la conductora.

La actriz vistió una camiseta donde se lee "México mi amor" (Foto: Instagram @katedelcastillo)

A lo largo de la pandemia, el histrión ha repetido a través de varias entrevistas que él no piensa detener su carrera por su edad y está dispuesto a continuar su vida en teatros en cuanto se pueda, aunque también hizo saber que no se cierra a regresar cada que exista la oportunidad a la televisión.

Por su parte, Kate Trillo compartió con Javier Poza que ella pasó un gran susto cuando tuvo que llevar a su marido al hospital, pues no se encontraba en el lugar en el que sucedió el accidente, sólo recibió el mensaje de su hija en donde le informó que necesitaban un médico con urgencia.

