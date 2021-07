“Me puse como loca”: esposa de Eric del Castillo narró el susto tras caída del actor que lo llevó a urgencias

Eric del Castillo se encuentra en recuperación en su domicilio (Foto: Cuartoscuro)

Luego de que la tarde de este jueves 30 de junio, el actor Eric del Castillo fuera ingresado de urgencia al hospital, el suceso alarmó a sus seguidores. Más tarde su familia dio a conocer que acudió al centro hospitalario debido a una caída que sufrió en casa de su hija Verónica. Así lo contó la esposa del histrión de 87 años, Kate Trillo, en entrevista con Javier Poza:

“Está bien, está el pobre adolorido no pudo dormir bien porque está vendado de la mano derecha, no la puede bajar, más o menos sentadito porque la costilla que él tiene lastimada, caray. Fue horrible el susto.”, comenzó para narrar cómo se dio la situación.

“Fuimos a ver a Verónica porque se sentía mal ayer, la vimos temprano y dijimos ‘antes de bañarnos, de desayunar y todo vamos a verla’ y nos fuimos así y estuvimos un rato con ella, y él estaba tan a gusto allí en la cama con su hija que le dije ‘oye yo tengo una cita, a la una viene una persona del banco’, le digo, ‘¿te quieres quedar?’ y me dice ‘sí aquí me quedo con ella para que no esté sola’ y le dije ‘bueno al rato vengo por ti o comemos aquí o lo que sea’”, narró la también madre de Kate del Castillo.

El actor pudo estar "10 minutitos" en la habitación de Silvia Pinal en el hospital (Fotos: Archivo / La Voz de durango)

“Se quedó allá y yo vine a mi cita y, ay Dios santo, fue horrible, estaba yo aquí a las tres de la tarde, me manda un mensaje Verónica, le digo ‘cómo estás hija?’, porque iba a ir ella al hospital Ángeles para que la checaran y se acababa de hacer una prueba y le salió negativa, cosa que me dio mucho gusto. Y me contesta ‘urge un doctor aquí rápido’”, añadió.

Fue entonces cuando le dio la noticia de la caída del veterano actor, quien tropezó al bajar las escaleras de la casa de su hija: “Y le digo ‘qué pasó’ y no me contestaba, me puse como loca aquí, entonces ya me dijo ‘se cayó mi papá’, entonces aventé todo y me fui a verlo, ya no lo vi en el suelo, por supuesto, pero se dio un trancazo porque venía bajando de la recámara de Verónica con Darwin, su hijo, ayudándolo”.

Doña Kate Trillo actuó con rapidez para trasladar a su esposo a urgencias (Foto: Instagram @katedelcastillo)

“Pero en un momento tenía unos cojines en los escalones para que no se subiera el perrito –porque el perrito se sube para allá hasta la recámara, un relajo-, entonces se agachó Darwin, quitó los cojines, y se bajó a ir a la sala con Verónica y no vio un escalón que estaba no de donde había bajado sino de otro escalón que iba a la sala de Verónica y se cayó, se pegó con otro escalón que era para subir a la sala. Pobrecito.”, agregó doña Kate.

La pareja es una de las más longevas del espectáculo mexicano (Foto: Archivo)

Sin embargo, el susto no pasó a mayores, pues aunque sangró por lo “escandaloso” del área donde se golpeó, el entrecejo, la situación se tranquilizó para la familia Del Castillo al ser valorado médicamente.

“Se pegó en la ceja, es lo que yo les decía que es muy escandalosa la ceja, ‘no se asusten’ claro que se veía bárbaro, traía una cosita ahí plateada, la sangre le entraba al ojo y se le había levantado la piel, poquito. Tenía una cosita ahí plateadita y dije qué es esto, pues era un tornillito de los lentes, que se le clavó. Es que siempre trae lentes porque le lastima el sol, la luz, porque está malo de la mácula. Entonces lo llevamos al hospital, dijimos ‘vamos al de la ANDA’, pero ‘no, no está muy lejos’, mejor fuimos al Ángeles y hasta fue a visitar a Silvia Pinal, como verás no está muy mal.”, finalizó optimista la esposa del actor.

SEGUIR LEYENDO: