Tras sobrevivir a terrible accidente, esposa de Emir Pabón enfrentó una balacera

Emir y su esposa se han mostrado muy reflexivos tras el accidente (Foto: Instagram/@emirpabon)

Hace unas semanas Emir Pabón y su esposa Stefanía de Aranda enfrentaron un trágico episodio en la ciudad de Houston, Texas, cuando la pareja sufrió un aparatoso accidente automovilístico que casi les cuesta la vida y les provocó un terrible susto.

Fue a bordo de un taxi donde el vocalista de Grupo Cañaveral y la modelo, quien está embarazada de seis meses, sufrieron un fuerte impacto por la imprudencia del chofer que aceleró a gran velocidad en un acto que aún no se ha aclarado del todo y sobre el que el músico va a emprender una denuncia penal.

Stefanía permaneció en terapia intensiva por varios días y el cantante de música tropical tuvo que ser operado de emergencia, situación que entristeció de gran manera a la pareja y alarmó a sus seguidores. Luego de varios días en el centro hospitalario la pareja se encuentra rehabilitándose en casa.

Emir Pabón y Stefanía de Aranda se convertirán en padres aproximadamente en septiembre de este año (Foto: captura de pantalla YouTube/Imagen Entretenimiento)

Tras superar este terrible suceso en sus vidas, la también actriz volvió a sufrir una experiencia traumática en una de sus visitas al hospital donde continúa siendo monitoreada, el Medical Center Hospital de Houston.

Pues durante su revisión médica, Stefania presenció una balacera a las afueras del centro hospitalario. En plena espera para pasar al consultorio, la actriz tuvo que desalojar las instalaciones, pues una persona abrió fuego dentro del hospital.

Así lo documentó la madre de la actriz, quien la acompañó a la revisión médica, en su cuenta de Instagram donde compartió un mini clip en el que se escucha el balazo detonado por una persona que se encontraba cercana a ella:

“Qué le pasa al mundo. Qué tristeza, un loco disparando dentro del hospital y nosotros ahí. No cabe duda que Dios nos cuida”, escribió en el video de instastories la señora.

La modelo compartió el pequeño clip que grabó su madre y condenó la violencia que se vive (Foto: Captura de pantalla)

Mensaje que fue replicado instantes después por la esposa del músico, quien agregó: “No saben el miedo y el susto, no entiendo por qué pasan estas cosas, la gente está mal, cada vez más violencia , peligros, incidentes. Bendito Dios”, agregó.

Pese a este incidente, la modelo pudo realizar su consulta, a donde acudió acompañada de su mamá y no sólo agradeció a Dios por haberla cuidado una vez más de vivir un episodio trágico, sino también le dedicó un amoroso mensaje a su madre, quien ha estado con ella en todo momento:

“Revisión médica, primero Dios todo estará bien. Con Dios de la mano, Dios con nosotros. Cómo pagarte mamá que estés conmigo, acompañándome siempre y en todo momento. Mi reina hermosa, siempre juntas”, expresó la mujer que se encuentra casi en el séptimo mes de embarazo, desde el hospital donde llegó con una guerra y a bordo de una silla de ruedas.

La modelo agradeció a su madre por acompañarla en su recuperación (Foto: Captura de pantalla)

Afortunadamente la futura mamá salió ilesa de la situación y respecto a su situación post operatoria, donde le realizaron varias intervenciones, entre ellas un cateterismo que describió como “muy doloroso”, y una cirugía en una pierna que los médicos catalogaron de alto riesgo, continúa a la espera de la llegada del bebé, quien no fue afectado y presenta un sano desarrollo.

“Estoy feliz porque pasé por unas semanas muy duras, un cateterismo en el corazón que casi no me pusieron anestesia por el bebé, me dolió mucho, la cirugía de la pierna fue de alto riesgo, pero aquí estamos”, contó modelo el pasado 2 de julio a la prensa.

Por su parte, Emir destacó que pronto procederá legalmente contra el responsable: “Realmente lo más importante ahorita para mi esposa, mi hijo y yo es que nos recuperemos. Y que, paralelamente, los abogados hagan justicia de este incidente. Dios es muy grande y se va a hacer justicia; y nosotros a echarle muchas ganas a nuestra recuperación”, dijo Emir por medio de videollamada para el programa Despierta América.

