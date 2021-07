Emir Pabón y Stefanía de Aranda procederán legalmente en contra del responsable de su accidente

El conductor del automóvil es el presunto culpable del accidente Foto: Capturas/Instagram @chicapicosa2

En una entrevista realizada para el programa Despierta América, de la cadena estadounidense Univisión, Emir Pabón y su esposa Stefanía de Aranda revelaron que presentarán una demanda en contra del conductor del automóvil que provocó su aparatoso accidente hace poco menos de un mes.

“Realmente lo más importante ahorita para mi esposa, mi hijo y yo es que nos recuperemos. Y que, paralelamente, los abogados hagan justicia de este incidente. Dios es muy grande y se va a hacer justicia; y nosotros a echarle muchas ganas a nuestra recuperación”, dijo Emir por medio de videollamada para el programa.

Desde el día que sufrieron el accidente se ha gestado la demanda en contra de quien resulte responsable por los daños que padecieron, pues el comunicado que lanzó el Grupo Cañaveral adelantó que podrían proceder legalmente en contra de la empresa de la aplicación por la que la pareja solicitó el taxi en Houston, Texas.

Stefanía, quien fue dada de alta hace tan sólo unos días, declaró lo siguiente en la entrevista: “Fueron unas semanas muy difíciles, muy duras. De mucha preocupación, sobre todo por el bebé. Porque no me daban muchas esperanzas en cuestión de que todo era de alto riesgo. Estuve en terapia intensiva, me tuvieron que hacer un cateterismo en el corazón. Bendito Dios, el bebé siempre estuvo muy bien”.

La actriz lleva casi 7 meses de embarazo y por fortuna el bebé que esperan nunca estuvo en peligro durante las semanas que Stefanía estuvo en una situación de salud complicada.

Hace unos días la conductora compartió por medio de su cuenta de Instagram imágenes del ultrasonido que reveló el sexo de su próximo bebé, quien será un varón.

“Queríamos ponerle Sebastián. Hemos hablado mucho y en honor a Dios, en honor a este milagro, queremos ponerle un nombre bíblico. Ya en los próximos días me encantaría darles la noticia de cómo se llamará este angelito que es un milagro”, dijo Stefanía.

La pareja se trasladó al Ben Taub Hospital de Houston para que Stefanía se realizara el ultrasonido, del cual subió una fotografía a su cuenta de Instagram acompañado de este mensaje: “Nuestro angelito hermoso, nuestro guerrero”. De la misma manera etiquetó a Emir, quien próximamente será padre de su primer hijo y ha estado al pendiente de la complicada de su esposa los largos días que estuvo en el hospital.

La complicada situación de salud de Stefanía concluyó hace unos días tras dos semanas donde entró y salió de terapia intensiva. Al salir del hospital su prioridad fue visitar la iglesia, donde agradeció por haberse recuperado de tan peligrosa situación.

Dentro del templo religioso, Stefanía le dedicó estas palabras a su esposo: “Amor de mi vida, estamos vivos. Nuestro pedacito de amor, tú y yo. Hoy te digo en la iglesia que si antes te amaba, ¡ahora te amo más que nunca! Y deseo disfrutar mi vida a tu lado y de nuestros seres queridos viviendo cada momento al máximo”.

Entre los procedimientos que se le realizaron a la actriz se encuentran un cateterismo en el corazón, cirugía en la pierna y la remoción de un coágulo de grasa que obstruía el flujo de aire hacia los bronquios.

La madre de Stefanía y la hermana de Emir los acompañaron en todo momento al estar ingresados en el hospital, ahí mismo dieron entrevistas para diversos programas de televisión detallando la pronta recuperación del cantante y lo raro del caso de la artista, quien firmó una autorización a los doctores que la atendieron para documentar los procedimientos que le realizarían para después divulgar el extraño expediente de la paciente.

