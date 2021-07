Después de su grave accidente, Emir Pabón y Stefanía mostraron ultrasonido de su bebé

La pareja contrajo matrimonio semanas antes de su accidente Foto: Instagram @stefaniadearanda

Emir Pabón y Stefanía de Aranda aún se recuperan del accidente que sufrieron hace unas semanas en Houston, Texas. A pesar de las complicaciones que la esposa del cantante vivió, afortunadamente el bebé no sufrió ningún daño y hoy han compartido las primeras imágenes de su ultrasonido.

En las fotos y videos publicados mediante su cuenta de Instagram, la conductora mostró el ultrasonido que le realizaron en un hospital, en uno de los videos, Stefanía escribió estas palabras: “Nuestro angelito hermoso, nuestro guerrero”.

De la misma manera etiquetó a Emir, quien próximamente será padre de su primer hijo y ha estado al pendiente de la complicada situación de salud de su esposa.

Tras ser dada de alta en el hispital, Stefanía regresó para realizarse un ultrasonido IG: stefaniadearanda

En otra de las publicaciones, la modelo dio a conocer información que se extrajo mediante el ultrasonido: “Ya pesa 910 gramos mi gordito precioso”, escribió Stefanía en un video donde se muestran los datos en inglés.

El hospital a donde la pareja acudió a realizarse el estudio es el Ben Taub Hospital de Houston, ciudad en la que aún se encuentran tras el accidente automovilístico que dejó hospitalizada a la joven conductora por más de dos semanas.

Tras salir del hospital la semana pasada, Stefanía visitó la iglesia para agradecer por salir de tan difícil situación, mediante sus redes sociales compartió el siguiente mensaje: “Cómo pagarte todo lo que hiciste por mí, lo fuerte que fuiste en cada momento, ahora entiendo el dolor y la preocupación de una madre hacia un hijo, te amo con mi vida entera”.

El bebé que esperan será el primero de la joven pareja IG: stefaniadearanda

De la misma manera, en una foto que publicó con Emir, expresó las siguientes palabras: “Amor de mi vida, estamos vivos. Nuestro pedacito de amor, tú y yo. Hoy te digo en la iglesia que si antes te amaba, ¡ahora te amo más que nunca! Y deseo disfrutar mi vida a tu lado y de nuestros seres queridos viviendo cada momento al máximo”.

La conductora declaró en una entrevista sobre su estado de salud, el cual ha ido mejorando después de haber estado en terapia intensiva: “Pasé por unas semanas muy duras, por un cateterismo en el corazón, casi no me pusieron anestesia por el bebé y me dolió mucho, además de que la cirugía de la pierna fue de alto riesgo, pero aquí estamos”, dijo Stefanía.

La madre de la artista y la hermana del cantante los acompañaron en su estadía en el hospital de Houston, desde ahí concedieron entrevistas en las que dieron a conocer en tiempo real el estado de salud de Stefanía.

Stefanía visitó la iglesia para agradecer por su recuperación (Foto: Instagram/@stefaniadearanda)

“Lo que pasa con Stefi es que al momento de fracturarse la pierna se le subió un coágulo de grasita al pulmón y hace que el corazón esté trabajando forzado, pido a todos ustedes y a todo el público de Hoy, mucha oración para Stefanía en estos últimos días para que la puedan operar”, dijo Emir en una entrevista para el programa matutino.

El accidente ocurrió a principios del mes pasado cuando la pareja abordó un taxi solicitado mediante una aplicación móvil. Aseguran que el chofer del vehículo aceleró a una velocidad excesiva y perdió el control del automóvil que se estrelló contra uno de los muros de contención en la avenida.

Ambos esperan recuperarse de las secuelas que les dejó el accidente para entablar acción legal en contra de la compañía que les ofreció los servicios de transporte y puso en riesgo su integridad física.

