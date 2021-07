Un supuesto conocido de Luis Miguel contactó a Alejandra Ávalos

Alejandra Ávalos no quería ser una aventura para Luis Miguel (Fotos: Instagram @aleavalosr / @lmxlm)

Alejandra Ávalos reveló en el programa Chismorreo que un supuesto conocido de Luis Miguel la contactó a través de WhatsApp porque esa persona afirmó que el cantante soñó que debía hablar con la actriz e intérprete.

En la captura de pantalla compartida por la actriz mexicana, se puede ver la conversación que sostuvo con esta persona. “Hola, le mando mensaje de parte de Luis Miguel, ya que soñó que tenía que hablar con usted y me pidió que le mandara mensaje”, este fue el primer contacto que tuvo Alejandra.

Inmediatamente le contestó con un audio donde dijo: “Puede decirme por favor cómo se llama usted y qué Luis Miguel”, la respuesta que recibió la actriz fue “Luis Miguel Gallego Basteri”.

Alejandra Ávalos ha participado como actriz en el teatro, el cine y la televisión. (Foto: Instagram de Alejandra Ávalos)

Ávalos le dijo que el cantante tenía su contacto, pero que recibiría su mensaje “Él tiene mis teléfonos pero con gusto recibo su mensaje”, el supuesto conocido afirmó esto: “pues sí, él me lo dio”. Con la autorización de la cantante, el último mensaje que recibió fue el de darle el recado al intérprete de Hasta Que Me Olvides. “Le comento entonces para que se comunique con usted, así se reconocen estos últimos años”.

La también conductora aseguró que hace 25 años Luis Miguel la contactaba directamente, aunque no siempre es así. “Anteriormente yo había sido contactada, nadie habló en su nombre, pero yo sé que Luis Miguel hace ciertas cosas a través de gente de su confianza, por eso es que no me extraña”.

La actriz Alejandra Ávalos ha compartido diversas anécdotas con Luis Miguel. (Foto: Captura de Pantalla/ Imagen Televisión)

Alejandra aseguró que el número telefónico que le envió el mensaje pertenece a la ciudad de Miami, lugar donde actualmente reside Luis Miguel. “El teléfono es de Miami, cosa que también me sorprendió, el teléfono no es local”.

La actriz añadió que no ha recibido otro mensaje, pero está a la espera de que “El Sol” le haga una llamada. “Ya no ha habido mayor comunicación y como yo le dije que ya tenía mi teléfono y que me hablara en directo, yo supongo que en algún momento puede surgir esa comunicación”.

La última conversación que existió entre el cantante y la productora fue hace 15 años. “Yo asistí a un concierto en el Auditorio Nacional con una amiga, yo ya tenía a Valentina, ya era mamá [...] Fue en su camerino con mi amiga, ahí nos recibió después del show”, relató.

Alejandra Ávalos y Luis Miguel estaban juntos cuando coincidían en Acapulco (IG: lmxlm/aleavalosr)

Ávalos fue cuestionada que si en ese momento se había besado con Micky, situación que negó inmediatamente. “Yo no me presto a eso, no les queda claro que yo no quiero una relación con Luis Miguel, solo de amistad, todo el mundo quisiera un romance, pero no se ha dado, soy una mujer difícil de conquistar”.

Cuando la cantante fue invitada en el programa Montse & Joe explicó la razón por la que tampoco tuvo un romance con “El Sol” en su juventud. “Yo nunca quise entrar en eso porque yo venía del rompimiento más doloroso de mi vida que fue con (Fernando) Ciangherotti, o sea, yo termino mi relación y me espero cuatro años hasta que vuelvo a confiar en otra persona, que es el papá de mi hija”, detalló.

Alejandra también contó que prefirió apoyar al cantante en su carrera artística. “Para mi fue muy bonito acompañarlo en muchas cosas de su vida, por ejemplo decidir qué canciones iba a grabar en su disco y dar mi opinión”.

Alejandra hizo coros para Timbiriche, Fresas con Crema, Sasha, Flans, Garibaldi entre otros (Fotos: Instagram @aleavalosr / @lmxlm)

También compartió la anécdota de cuando el hijo de Luis Rey le marcó por teléfono y le colgó, pues pensó que era una broma. “Un día me habló por teléfono y le colgué, yo pensé ´no es Luis Miguel, me está cotorreando´ y me volvió a marcar y me dijo: ´te lo juro, me acaba de dar tu teléfono René León, vamos a hacer un evento voy a presentar mi nuevo material discográfico y te quiero invitar´, así lo conocí más profundamente”.

SEGUIR LEYENDO: