Por qué dicen que Martha Higareda estaría saliendo con el ex de Yanet García

Martha Higareda podría haber iniciado una relación con el ex de Yanet García (Foto: Instagram@chicapicosa2)

Apenas hace unos días se dio a conocer el rompimiento entre Yanet García y su ahora ex novio, Lewis Howes, con quien sostuvo un romance de casi tres años que todos creían estable y por el que incluso cambió su residencia para estar más cerca del ex jugador de futbol americano y escritor.

Ahora se han dado a conocer un par de imágenes que podrían demostrar que el hombre de 38 años habría encontrado el amor con otra famosa mexicana. Se trata de la actriz Martha Higareda, quien salió con él y otros amigos y fue captada rodeada de los brazos del oriundo de Ohio, Estados Unidos.

El rumor de que Higareda y Howes están saliendo surgió por la cercana posición física con la que posan ante la cámara de la fotografía que fue capturada luego de que ambos acudieran a presenciar la pelea de UFC entre Dustin Poirier y Conor McGregor con un grupo de amigos en Las Vegas Nevada.

Lewis Howes comenzó su romance con la conductora desde que ésta era parte del programa "Hoy" (Foto: Instagram)

La postal fue publicada en la cuenta del peleador de artes marciales y activista Justin “The Big Pygmy” Wren, y en ella se puede apreciar al ex novio de la anteriormente llamada “chica del clima” abrazando a la protagonista de Amarte duele por la espalda, mientras ella le toma de sus manos.

En tanto, la mexicana de 37 años también compartió una fotografía muy similar en su cuenta de Instagram y, aunque en esta toma no se puede apreciar si están abrazados o no, su cercanía y familiaridad con el ex deportista ha aumentado las sospechas de que estarían viviendo los inicios de un romance.

“Qué gran noche. Me voy muy inspirada y llena de alegría habiendo conocido a @dustinpoirier después de su victoria épica. La pasamos muy bien @lewishowes y @thebigpygmy. Feliz de celebrar la trayectoria de gente tan talentosa e inspiradora con un gran propósito”, escribió la también integrante de la serie de Netflix Altered Carbon.

El grupo de amigos acudió al encuentro en las Vegas Nevada (Foto: Instagram/@thebigpygmy)

Por su puesto la imagen no pasó desapercibida y los seguidores de la famosa reaccionaron con miles de likes y cientos de comentarios, muchos de los cuales hicieron hincapié en el posible nuevo amorío de ambos famosos.

Según el texto y las imágenes publicadas, el grupo de amigos se la pasó muy bien en el evento donde acudieron también diversas celebridades como Mel Gibson y el ex presidente Donald Trump.

<b>OnlyFans y la ruptura de la relación</b>

Fue hace apenas unos días cuando se confirmó el fin del tórrido romance entre Yanet García y el también escritor. De acuerdo a la revista TVNotas, el distanciamiento se dio porque la relación comenzó a enfriarse derivado de un desacuerdo en torno a la carrera de la conductora y coach de fitness.

La actriz de 37 años también compartió una postal donde aparece junto al escritor y exdeportista (Foto: Instagram/@marthahigareda)

Y es que aseguraron que cuando la también modelo abrió su cuenta en la plataforma OnlyFans, donde personalidades de la fama y cualquier usuario puede subir contenido explícito, esto no habría sido del agrado del ex futbolista.

“No podía con los celos, le decía que con la fortuna de él, ella no tenía necesidad económica de estar en esa plataforma porque, además, los comentarios obscenos de la gente comenzaron a crecer y le exigían que saliera desnuda o cancelaban su suscripción”, aseguró una fuente anónima a la revista, aunque más tarde la misma “chica del clima” desmintió esa versión.

Pese a que Lewis no ha confirmado una relación amorosa con Higareda sí pareció enviar un mensaje a su ex, pues compartió recientemente una frase acerca de las relaciones interpersonales: “Una relación sin confianza es como un automóvil sin gas, puedes quedarte ahí si quieres pero no irás hacia ningún lado”.

La pareja duró casi tres años de relación (Foto: Twitter @vaneharp)

En cuanto a Higareda, la actriz estuvo casada con Cory Brusseau, después se le relacionó sentimentalmente con su colega Diego Boneta, y el año pasado fue novia del diseñador David Korins. Según este reciente rumor, la relación con él también ya habría llegado a su fin.

SEGUIR LEYENDO: