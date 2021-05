De Andrea Legarreta a Lucía Méndez: cuatro mujeres que rechazaron a Luis Miguel

Fotos: Infobae/Instagram @lmxlm

No por nada Luis miguel es conocido como El Sol de México, pues lo primero que destaca del cantante es su sonrisa de oreja a oreja, su cabello claro y su enorme carisma. Cuando joven, hay un sinnúmero de actrices y otras fanáticas que siempre aseguraron babear por él, sin embargo, ni siquiera el famoso intérprete se ha salvado del rechazo.

Algunas famosas han revelado que hubo ocasiones que, aunque Luis Miguel se acercó y las invitó a salir con todas los detalles y preparativos, no fue suficiente su encanto para atraparlas.

Su desencuentro amoroso que fue noticia últimamente, fue nada más y nada menos que la actriz y cantante Lucía Méndez. Y aunque fue hace años que ellos dos salieron, fue tal el impacto en Luis Miguel que confesó que ella era ‘su gran amor’.

Lucía declaró que el Sol de México estaba tan enamorado de ella, que años más tarde le reclamaría por haberlo dejado. Destaca ante la prensa que Luis Miguel usualmente es quien deja a su parejas, no obstante la protagonista de Amor de Nadie se jactó de ser de las pocas mujeres que ha dejado al músico.

“No puedo decir que no porque está en un libro de Javier León, él tenía 28 años, nunca en mi vida me atreví a hablarle. Fue padrísimo, fue divino y después, que te diré 10 años, me citó y me dijo de lo que me iba a morir”, explicó la actriz cuestionada por medios, agregó que Luis Miguel no tomó bien la separación.

Luis Miguel y Andrea Legarreta (Foto: Cuartoscuro)

Otra que bateó a Luis Miguel fue Andrea Legarreta cuando ella y su familia vacacionaron en Acapulco: “Una vez estuvimos en un restaurante pozolero en Acapulco y coincidimos. Él se paró muy lindo, muy decente y saludó a mi familia. Normalmente manda a un chico de su equipo para hacer la invitación. Yo creo que porque si le dices que no, le dices al chico y no a él”.

Sin embargo, ella tuvo que rechazarlo porque por entonces tenía un novio con el que salió durante 7 años; no sintió que era correcto aceptar la invitación de otro hombre aun si no hacían nada. Desafortunadamente, Andrea Legarreta ahora se arrepiente. Pues en reiteradas emisiones del programa ha dicho que babeaba por el cantante desde que era joven.

Otro caso fue el de Paty Manterola, que, durante el primer descanso que se dio con su pareja, se cruzó con Luis Miguel. Si bien nunca fue formalmente la novia del Sol, se ha referido a su relación con él como una “amistad-romance”. Su primer acercamiento ocurrió cuando la agrupación de Paty regresaba de España y estaban en sus aviones. “Aterrizamos en México y estaba el avión de Luis Miguel en el mismo hangar, es cuando se usaban los aviones privados. Nos bajamos y el mánager de Luis Miguel me dice ‘Oye, Paty, Luis Miguel está por irse en un vuelo y te quiere saludar’”.

Foto: @patriciamanterola / Instagram - @lmxlm / Instagram

Admitió que aceptó ir a verlo porque seguía dolida por la ruptura con Xavi (a quien vio besándose con otra mujer en España). Fue así que comenzaron a tener roces, si bien explicó que Mickey ya estaba “tirándole la onda” desde hace tiempo. Su interacción fueron cenas, mismas que siempre tenían cuando Paty terminaba con Ortiz. Nunca tuvieron nada más porque Manterola prefería a su compañero de banda, pero recuerda que siempre fue caballeroso con ella.

Alejandra Ávalos Cautivó muchos oídos y ojos con sus actuaciones y canciones por allá de los años 80. Si bien era muy hermosa por entonces, lo que le valió un contrato con Warner Bros. Records fue su talento. Sería por esta decisión que cruzaría caminos con Luis Miguel. Fue en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante que recordó cómo conoció al intérprete de La incondicional y cómo fue su relación con él.

Alejandra Ávalos rechazó los avances de Luis Miguel y no volvió a verlo (IG: lmxlm/aleavalosr)

Al parecer, el galán de baladas había conseguido el número de teléfono con un directivo de la disquera y el motivo por el que la buscaba era para invitarla a una cena para la presentación de un material discográfico suyo. Desde entonces se desarrolló una amistad un poco extraña entre la cantante de Amor fascíname y El Sol de México. Ella lo recordó alguien cariñoso, amable y todo un seductor, pero siempre fue clara con sus sentimientos: nunca estuvo interesada en Luis Miguel como pareja.

